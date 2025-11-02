Suscribete a
ABC Premium

BALONCESTO / ACB

Un gigante Tavares guía al Madrid en su primera victoria a domicilio

Los 16 puntos sin fallo y 8 tapones del caboverdiano tumban al Casademont Zaragoza y neutralizan los 30 puntos de Santi Yusta (83-95)

Alex Len, un gigante ucraniano para taponar las carencias del Real Madrid

Kramer anota un espectacular mate por encima de Soriano durante el Zaragoza-Madrid
Kramer anota un espectacular mate por encima de Soriano durante el Zaragoza-Madrid EFE

D. C.

A la sexta fue a la vencida. Después de cinco viajes entre ACB y Euroliga saldados con derrota, el Real Madrid consiguió este domingo en Zaragoza su primera victoria a domicilio de la temporada. Y lo hizo gracias a una gigante actuación de Tavares, autor ... de 16 puntos sin fallo y 8 tapones, para reducir al Casademont (83-95) y los 30 puntos de un genial Santi Yusta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app