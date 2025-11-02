Un gigante Tavares guía al Madrid en su primera victoria a domicilio

A la sexta fue a la vencida. Después de cinco viajes entre ACB y Euroliga saldados con derrota, el Real Madrid consiguió este domingo en Zaragoza su primera victoria a domicilio de la temporada. Y lo hizo gracias a una gigante actuación de Tavares, autor ... de 16 puntos sin fallo y 8 tapones, para reducir al Casademont (83-95) y los 30 puntos de un genial Santi Yusta.

El conjunto aragonés llegaba como uno de los mejores equipos de la competición hasta la fecha, pero se encontró con un partido muy serio de los de Scariolo. Un parcial de 2-10 al término de un igualado primer cuarto permitió a los blancos construir su primera ventaja (19-27).

No desesperó el Zaragoza, que niveló el encuentro a base de igualar la intensidad propuesta por el Madrid. Un gran esfuerzo por parte del equipo entrenado por Jesús Ramírez que les permitió reducir su desventaja hasta los tres puntos al descanso (45-48).

El paso por vestuarios le sentó de maravilla a los de Scariolo, que volvieron a tomar una clara ventaja en el marcador gracias a un 0-10 de parcial de salida. Un inconmensurable Tavares, insuperable en defensa e indetectable en ataque, hacía decaer en cada posesión las esperanzas del Pabellón Príncipe Felipe.

Sin embargo, apareció un estelar Santi Yusta con 15 puntos en el tercer cuarto para mantener vivas las opciones de los suyos. Al comienzo del último parcial, Robinson redujo la ventaja blanca de nuevo hasta los tres puntos (70-73), pero una nueva racha anotadora favorable al Madrid de 0-9 tumbó a los zaragozanos y sumó la primera victoria como visitante de la temporada.

83 - Casademont Zaragoza (20+25+23+15): Bell Haynes (24), Yusta (30), Miguel González (2), Robinson (11) y Dubljevic (6) -cinco inicial- Soriano (3), Spissu (1), Jaime Fernández (4), Rodríguez (2), Stevenson y Langarita.

95 - Real Madrid (27+21+25+22): Campazzo (10), Abalde, Deck (13), Lyles (13) y Tavares (16) -cinco inicial- Feliz, Hezonja (10), Maledon (6), Llull (10), Procida (2), Kramer (8) y Garuba (7).

Árbitros: Fernando Calatrava, Sergio Manuel y Rubén Sánchez Mohedas. Excluyeron por cinco personales a Robinson (min.35), por Casademont.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 7.588 espectadores.