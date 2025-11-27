Francis Alonso: «Chus Mateo es persona antes que entrenador»

Hoy comienza una nueva era en el baloncesto español. Chus Mateo, tras el fin de la exitosa etapa de Sergio Scariolo, debuta como nuevo seleccionador nacional ante Dinamarca (18.30 horas, Teledeporte), partido clasificatorio para el Mundial de 2027 de Qatar. Para tal ... empresa, el madrileño ha conjugado una lista de lo más estimulante pese a las evidentes limitaciones que el calendario le impone (una vez más, ni los jugadores de la NBA ni los de la Euroliga estarán disponibles).

Un grupo con muchos perfiles entre los que destaca la perseverancia de Francis Alonso (Málaga, 29 años), niño prodigio de la cantera del Unicaja que, con tan solo 19, cruzó el Atlántico para hacerse un hueco en la liga universitaria estadounidense. Ya de vuelta en España, y después de defender los colores de Fuenlabrada, Oviedo, Bilbao y Estudiantes, esta campaña brilla con fuerza en el Breogán de Lugo, donde su capacidad anotadora (14,1 puntos por partido, segunda mejor marca de un español en la liga ACB) y su acierto en el triple (50%) le han permitido volver a recibir la llamada del deber nacional.

-Hace unos años, Dzanan Musa dijo que lo mejor de Lugo, además del Breogán y sus aficionados, era el pulpo. ¿Coincide?

-Está claro que sí que lo he comido, he probado mucho pulpo desde que vivo en Lugo, eso te lo puedo garantizar. Ya de primeras a mí me gustaba, así que ha sido todo un placer. Pero bueno, yo creo que, además de la comida, me ha impresionado mucho la gente y la ciudad, que es muy tranquila. Hay mucho que ver, tiene unos paisajes y unos parques naturales espectaculares. La verdad es que estoy muy cómodo.

-Es el segundo mejor anotador español de la ACB y con el Breogán está rozando los puestos de Copa del Rey. ¿Cree que se encuentra en el mejor momento de su carrera?

-Sinceramente, no sé si ha sido con el paso de los años o por la experiencia, pero desde hace tiempo siempre pretendo vivir el presente. Es cierto que estoy en un buen momento, pero intento no celebrarlo mucho, como también intento no hundirme en los malos. Simplemente quiero vivir en el presente y procuro apoyar al equipo lo máximo posible. Vine a Breogán para ayudar al equipo, pero siempre con la ambición de aspirar a más.

-Modestia aparte, su nivel ha sido altísimo en estos primeros meses de temporada y le han premiado con la selección. ¿Dónde estaba cuando recibe la llamada?

- Chus se puso en contacto conmigo por teléfono. Primero para presentarse. Bueno, ya lo conocía, pero quería establecer una nueva conexión como seleccionador. Estaba en casa, descansando después de un entrenamiento, y me dijo que había alguna posibilidad de que fuese convocado. Y efectivamente, justo después de la victoria contra el Murcia, me dio la noticia. Fue un buen día.

-¿Cómo ha sido su primer contacto con él una vez iniciada la concentración en Guadalajara?

-Chus es un entrenador que aporta mucha confianza al jugador, en estos primeros entrenamientos todos nos sentimos muy cómodos con él. Nos conoce y sabemos lo que podemos aportar. Ofrece mucha libertad dentro de un orden y una organización. Pero si tuviese que definirlo con dos palabras, sería con tranquilidad y confianza.

-¿También cercanía? Con los periodistas siempre se ha mostrado muy cariñoso, y eso no es un rasgo habitual en los entrenadores de alto rango.

-Ya sabemos que en cuanto a entrenadores y jugadores, los hay de todos los colores. En ese aspecto, Chus es primero persona y luego entrenador. Lo que tú has dicho es un gran ejemplo, no tiene otro papel, es el mismo tanto dentro de la pista como fuera.

-¿Les ha dicho qué tipo de equipo quiere que sea su selección?

-Bueno, ahora mismo, el principal concepto que nos transmite es que tenemos que estar juntos. Yo creo que en ese aspecto la selección ha hecho un buen trabajo. Esto siempre ha sido una familia y quiere que sigamos con esa mentalidad, quiere que lo demostremos en la pista. Va a ser un juego libre, un juego donde podamos mostrar nuestras mejores bazas. Queremos correr, mover el balón y aprovechar las situaciones de los tiradores y de los manejadores. Yo creo que va a ser un estilo alegre y divertido de ver.

-Están a punto de iniciar una fase de clasificación para un Mundial. ¿Siente cosquilleos en el cuerpo?

-Creo que siempre existe ese cosquilleo cuando uno representa a la selección, es una oportunidad increíble y un sueño que los jugadores continuamente tenemos en mente. Además, el luchar para una plaza de un Mundial... Simplemente con decirlo uno ya sabe la importancia que tiene. Así que sí, existe ese cosquilleo, pero también está en equilibrio con disfrutar de la experiencia.

-Usted, Santi Yusta, Jaime Pradilla, Pep Busquets... ¿Está renaciendo el jugador español en la liga ACB?

- Es evidente que la nuestra es una liga muy difícil y, con el paso de los años, creo que el jugador español ha tenido más problemas a la hora de tener más oportunidades y de encontrar su sitio en los clubes. Pero ahora mismo sí existen perfiles con espacio y minutos. Tiene que ver, primero, con los equipos, hay que darles el mérito y crédito por apostar por el jugador nacional. Y, segundo, con el trabajo de los propios deportistas, se lo han ganado en la pista y durante los veranos, esos meses que no salen por televisión pero donde todos trabajamos muy duro para luego destacar cuando toca salir a escena.

-¿Qué queda en usted de aquel chaval que se fue a Estados Unidos en busca de aventura?

-Yo creo que mucho. Doy las gracias todos los días a haber tomado aquella decisión, eso creo que me ha ayudado a convertirme en el hombre que soy hoy. Está claro que irse de la zona de confort y buscarse las habichuelas siempre es una buena opción y una muestra de madurez. Es una experiencia que se la recomendaría a todo el mundo.