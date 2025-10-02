Suscribete a
ABC Premium
Real Madrid
Real Madrid
35
40
2º cuarto
Olympiacos Piraeus
Olympiacos Piraeus
  • 1º Cuarto: 19-29
  • 2º Cuarto: 16-11

Euroliga. Jueves 02/10 20:45h. Estadio Movistar Arena.

Baloncesto

Estadísticas del Real Madrid - Olympiacos de la segunda jornada de la Euroliga

Euroliga | Jornada 2

Consulta aquí todos los datos y números del partido entre el equipo blanco y los griegos

Resultados y clasificación de la Euroliga

Estadísticas del Real Madrid - Olympiacos de la segunda jornada de la Euroliga

Equipos

Real Madrid RMC
Olympiacos Piraeus Olympiacos Piraeus
Tiros de 2
16 Intentos 12
7 Canastas 7
43.75 % Aciertos 58.33
Tiros de 3
8 Intentos 12
4 Canastas 8
50.00 %Aciertos 66.67
Tiros libres
10 Intentos 6
9 Canastas 2
90.00 %Aciertos 33.33
Rebotes
10 Total 10
3 Ofensivos 1
7 Defensivos 9
Tapones
0 Realizados 2
0 Recibidos 2
3 Asistencias 4
3 Pérdidas 5
2 Recuperaciones 2
Jugadores
Real MadridMJPTOSVAL
7 Facundo Campazzo424
0 T. Lyles1055
1 David Kramer432
6 Alberto Abalde501
8 Chuma Okeke20-2
12 Theo Maledon000
24 Andres Rafael Feliz Sarita1023
9 Gabriele Procida000
23 Sergio Llull566
11 Mario Hezonja1197
14 Gabriel Deck524
13 Izan Almansa000
16 Usman Garuba000
20 Bruno Fernando224
22 Walter Samuel Tavares1146
Olympiacos PiraeusMJPTOSVAL
1 Frank Ntilikina000
0 Thomas Walkup70-2
2 Keenan Evans000
5 Giannoulis Larentzakis000
3 Tyson Ward425
9 Saben Lee622
21 Omiros Netzipoglou000
22 Tyler Quincy Dorsey91313
45 Donta Hall00-2
94 Evan Fournier14119
14 Sasha Vezenkov956
25 Alec Peyers10-2
37 Kostas Antetokounmpo420
77 Shaquielle O'Neal McKissic000
16 Kostas Papanikolaou732
33 Nikola Milutinov820
Los mejores
Puntos
Tyler Quincy DorseyOlympiacos Piraeus13
Evan FournierOlympiacos Piraeus11
Mario HezonjaReal Madrid9
Sergio Llull MeliaReal Madrid6
Faltas cometidas
Walter Samuel TavaresReal Madrid2
Kostas AntetokounmpoOlympiacos Piraeus2
Alec PeyersOlympiacos Piraeus2
Thomas WalkupOlympiacos Piraeus2
Rebotes ofensivos
Andres Rafael Feliz SaritaReal Madrid1
Tyson WardOlympiacos Piraeus1
Bruno FernandoReal Madrid1
Walter Samuel TavaresReal Madrid1
Rebotes defensivos
Gabriel DeckReal Madrid3
Sasha VezenkovOlympiacos Piraeus3
Tyler Quincy DorseyOlympiacos Piraeus2
Facundo CampazzoReal Madrid1
Asistencias
Evan FournierOlympiacos Piraeus2
Facundo CampazzoReal Madrid1
Alberto AbaldeReal Madrid1
Tyson WardOlympiacos Piraeus1

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app