Baloncesto
Estadísticas del Real Madrid - Olympiacos de la segunda jornada de la Euroliga
Euroliga | Jornada 2
Consulta aquí todos los datos y números del partido entre el equipo blanco y los griegos
Equipos
RMC
Olympiacos Piraeus
Tiros de 2
16 Intentos 12
7 Canastas 7
43.75 % Aciertos 58.33
Tiros de 3
8 Intentos 12
4 Canastas 8
50.00 %Aciertos 66.67
Tiros libres
10 Intentos 6
9 Canastas 2
90.00 %Aciertos 33.33
Rebotes
10 Total 10
3 Ofensivos 1
7 Defensivos 9
Tapones
0 Realizados 2
0 Recibidos 2
3 Asistencias 4
3 Pérdidas 5
2 Recuperaciones 2
Jugadores
|Real Madrid
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|7 Facundo Campazzo
|4
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|0 T. Lyles
|10
|5
|0 / 3
|1 / 1
|2 / 2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|1 David Kramer
|4
|3
|0 / 0
|1 / 3
|0 / 0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|6 Alberto Abalde
|5
|0
|0 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|8 Chuma Okeke
|2
|0
|0 / 1
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|12 Theo Maledon
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24 Andres Rafael Feliz Sarita
|10
|2
|1 / 1
|0 / 1
|0 / 0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|9 Gabriele Procida
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 Sergio Llull
|5
|6
|0 / 1
|1 / 1
|3 / 3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|11 Mario Hezonja
|11
|9
|2 / 4
|1 / 1
|2 / 2
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|7
|14 Gabriel Deck
|5
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|13 Izan Almansa
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 Usman Garuba
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20 Bruno Fernando
|2
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|22 Walter Samuel Tavares
|11
|4
|1 / 2
|0 / 0
|2 / 3
|2
|4
|2
|0
|1
|0
|1
|6
Los mejores
|Olympiacos Piraeus
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|1 Frank Ntilikina
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0 Thomas Walkup
|7
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|2 Keenan Evans
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5 Giannoulis Larentzakis
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 Tyson Ward
|4
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|9 Saben Lee
|6
|2
|0 / 0
|0 / 1
|2 / 2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|21 Omiros Netzipoglou
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 Tyler Quincy Dorsey
|9
|13
|2 / 3
|3 / 4
|0 / 0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|13
|45 Donta Hall
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|94 Evan Fournier
|14
|11
|1 / 2
|3 / 4
|0 / 0
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|0
|9
|14 Sasha Vezenkov
|9
|5
|1 / 3
|1 / 1
|0 / 0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|25 Alec Peyers
|1
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|37 Kostas Antetokounmpo
|4
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|77 Shaquielle O'Neal McKissic
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 Kostas Papanikolaou
|7
|3
|0 / 0
|1 / 2
|0 / 2
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|33 Nikola Milutinov
|8
|2
|1 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|Puntos
|Tyler Quincy Dorsey
|Olympiacos Piraeus
|13
|Evan Fournier
|Olympiacos Piraeus
|11
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|9
|Sergio Llull Melia
|Real Madrid
|6
|Faltas cometidas
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|2
|Kostas Antetokounmpo
|Olympiacos Piraeus
|2
|Alec Peyers
|Olympiacos Piraeus
|2
|Thomas Walkup
|Olympiacos Piraeus
|2
|Rebotes ofensivos
|Andres Rafael Feliz Sarita
|Real Madrid
|1
|Tyson Ward
|Olympiacos Piraeus
|1
|Bruno Fernando
|Real Madrid
|1
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|1
|Rebotes defensivos
|Gabriel Deck
|Real Madrid
|3
|Sasha Vezenkov
|Olympiacos Piraeus
|3
|Tyler Quincy Dorsey
|Olympiacos Piraeus
|2
|Facundo Campazzo
|Real Madrid
|1
|Asistencias
|Evan Fournier
|Olympiacos Piraeus
|2
|Facundo Campazzo
|Real Madrid
|1
|Alberto Abalde
|Real Madrid
|1
|Tyson Ward
|Olympiacos Piraeus
|1
