Real Madrid
Real Madrid
48
55
3º cuarto
La Laguna Tenerife
La Laguna Tenerife
  • 1º Cuarto: 18-17
  • 2º Cuarto: 17-28
  • 3º Cuarto: 13-10

Supercopa. Semifinal Sábado 27/09 21:00h. Estadio Movistar Arena.

Baloncesto

Estadísticas del Real Madrid - La Laguna Tenrife | Semifinales de la Supercopa Endesa

Supercopa Endesa | Semifinales

Consulta aquí todos los números y datos del partidos de semifinales de la Supercopa ACB

Estadísticas del Real Madrid - La Laguna Tenrife | Semifinales de la Supercopa Endesa

Equipos

Real Madrid RMC
La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife
Tiros de 2
24 Intentos 27
12 Canastas 14
50.00 % Aciertos 51.85
Tiros de 3
18 Intentos 14
4 Canastas 5
22.22 %Aciertos 35.71
Tiros libres
17 Intentos 17
12 Canastas 14
70.59 %Aciertos 82.35
Rebotes
19 Total 17
6 Ofensivos 4
13 Defensivos 13
Tapones
4 Realizados 1
0 Recibidos 4
9 Asistencias 12
12 Pérdidas 8
8 Recuperaciones 7
Jugadores
Real MadridMJPTOSVAL
7 Facundo Campazzo1630
0 T. Lyles000
1 David Kramer1353
6 Alberto Abalde110-1
8 Chuma Okeke1724
12 Theo Maledon223
24 Andres Rafael Feliz Sarita1063
9 Gabriele Procida000
23 Sergio Llull1252
11 Mario Hezonja132-3
14 Gabriel Deck9910
13 Izan Almansa000
16 Usman Garuba848
20 Bruno Fernando1032
22 Walter Samuel Tavares878
La Laguna TenerifeMJPTOSVAL
9 Marcelinho Huertas141416
3 Jaime Fernández712
2 Kostas Kostadinov676
6 Bruno Fitipaldo1625
13 Lluís Costa Martínez000
16 Dylan Bordon000
15 Joan Sastre1355
11 Thomas Scrubb50-1
42 Aaron Doornekamp1103
19 Giorgi Shermadini181413
21 Tim Abromaitis1322
31 Rokas Giedraitis131112
35 Fran Guerra000
Los mejores
Puntos
Giorgi ShermadiniLa Laguna Tenerife14
Marcelinho HuertasLa Laguna Tenerife14
Rokas GiedraitisLa Laguna Tenerife11
Gabriel DeckReal Madrid9
Faltas cometidas
Walter Samuel TavaresReal Madrid3
Andres Rafael Feliz SaritaReal Madrid3
Chuma OkekeReal Madrid2
Mario HezonjaReal Madrid2
Rebotes ofensivos
Walter Samuel TavaresReal Madrid3
Alberto AbaldeReal Madrid1
Usman GarubaReal Madrid1
Jaime Fernández BernabéLa Laguna Tenerife1
Rebotes defensivos
Bruno FitipaldoLa Laguna Tenerife3
Usman GarubaReal Madrid3
Tim AbromaitisLa Laguna Tenerife3
Chuma OkekeReal Madrid3
Asistencias
Jaime Fernández BernabéLa Laguna Tenerife3
Bruno FitipaldoLa Laguna Tenerife3
Facundo CampazzoReal Madrid2
Marcelinho HuertasLa Laguna Tenerife2

0
