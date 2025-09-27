Baloncesto
Estadísticas del Real Madrid - La Laguna Tenrife | Semifinales de la Supercopa Endesa
Supercopa Endesa | Semifinales
Consulta aquí todos los números y datos del partidos de semifinales de la Supercopa ACB
Equipos
RMC
La Laguna Tenerife
Tiros de 2
24 Intentos 27
12 Canastas 14
50.00 % Aciertos 51.85
Tiros de 3
18 Intentos 14
4 Canastas 5
22.22 %Aciertos 35.71
Tiros libres
17 Intentos 17
12 Canastas 14
70.59 %Aciertos 82.35
Rebotes
19 Total 17
6 Ofensivos 4
13 Defensivos 13
Tapones
4 Realizados 1
0 Recibidos 4
9 Asistencias 12
12 Pérdidas 8
8 Recuperaciones 7
Jugadores
|Real Madrid
|MJ
|PTOS
|VAL
|7 Facundo Campazzo
|16
|3
|0
|0 T. Lyles
|0
|0
|0
|1 David Kramer
|13
|5
|3
|6 Alberto Abalde
|11
|0
|-1
|8 Chuma Okeke
|17
|2
|4
|12 Theo Maledon
|2
|2
|3
|24 Andres Rafael Feliz Sarita
|10
|6
|3
|9 Gabriele Procida
|0
|0
|0
|23 Sergio Llull
|12
|5
|2
|11 Mario Hezonja
|13
|2
|-3
|14 Gabriel Deck
|9
|9
|10
|13 Izan Almansa
|0
|0
|0
|16 Usman Garuba
|8
|4
|8
|20 Bruno Fernando
|10
|3
|2
|22 Walter Samuel Tavares
|8
|7
|8
Los mejores
|La Laguna Tenerife
|MJ
|PTOS
|VAL
|9 Marcelinho Huertas
|14
|14
|16
|3 Jaime Fernández
|7
|1
|2
|2 Kostas Kostadinov
|6
|7
|6
|6 Bruno Fitipaldo
|16
|2
|5
|13 Lluís Costa Martínez
|0
|0
|0
|16 Dylan Bordon
|0
|0
|0
|15 Joan Sastre
|13
|5
|5
|11 Thomas Scrubb
|5
|0
|-1
|42 Aaron Doornekamp
|11
|0
|3
|19 Giorgi Shermadini
|18
|14
|13
|21 Tim Abromaitis
|13
|2
|2
|31 Rokas Giedraitis
|13
|11
|12
|35 Fran Guerra
|0
|0
|0
|Puntos
|Giorgi Shermadini
|La Laguna Tenerife
|14
|Marcelinho Huertas
|La Laguna Tenerife
|14
|Rokas Giedraitis
|La Laguna Tenerife
|11
|Gabriel Deck
|Real Madrid
|9
|Faltas cometidas
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|3
|Andres Rafael Feliz Sarita
|Real Madrid
|3
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|2
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|2
|Rebotes ofensivos
|Walter Samuel Tavares
|Real Madrid
|3
|Alberto Abalde
|Real Madrid
|1
|Usman Garuba
|Real Madrid
|1
|Jaime Fernández Bernabé
|La Laguna Tenerife
|1
|Rebotes defensivos
|Bruno Fitipaldo
|La Laguna Tenerife
|3
|Usman Garuba
|Real Madrid
|3
|Tim Abromaitis
|La Laguna Tenerife
|3
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|3
|Asistencias
|Jaime Fernández Bernabé
|La Laguna Tenerife
|3
|Bruno Fitipaldo
|La Laguna Tenerife
|3
|Facundo Campazzo
|Real Madrid
|2
|Marcelinho Huertas
|La Laguna Tenerife
|2
