Eurobasket 2025
Todas las estadísticas del partido amistoso entre España y República Checa
Españoles y checos continúan su preparación para el Eurobasket
Equipos
España
República Checa
Tiros de 2
20 Intentos 15
9 Canastas 10
45.00 % Aciertos 66.67
Tiros de 3
14 Intentos 17
8 Canastas 9
57.14 %Aciertos 52.94
Tiros libres
20 Intentos 8
16 Canastas 4
80.00 %Aciertos 50.00
Rebotes
16 Total 13
3 Ofensivos 3
13 Defensivos 10
Tapones
1 Realizados 0
1 Recibidos 0
7 Asistencias 4
4 Pérdidas 4
2 Recuperaciones 2
Jugadores
|España
|MJ
|PTOS
|VAL
|20 Alberto Abalde
|0
|0
|0
|9 Alberto Díaz
|4
|0
|-1
|8 Darío Brizuela
|12
|11
|9
|21 Eli Ndiaye
|0
|0
|0
|4 Jaime Pradilla Gayán
|7
|6
|4
|44 Joel Parra
|9
|4
|3
|2 Josep Puerto
|12
|9
|9
|41 Juan Hernangomez
|9
|6
|10
|5 Mario Saint-Supery Fernandez
|15
|7
|4
|7 Santi Aldama
|0
|0
|0
|22 Santiago Yusta García
|8
|3
|-1
|3 Sergio de Larrea
|12
|2
|2
|14 Guillermo Hernangómez
|13
|3
|12
|6 Xabier López-Arostegui
|11
|5
|9
|77 Yankuba Sima Fatty
|3
|2
|4
Los mejores
|República Checa
|MJ
|PTOS
|VAL
|17 Jaromir Bohacik
|9
|11
|10
|31 Martin Kriz
|17
|6
|5
|15 Martin Peterka
|20
|6
|8
|5 Ondrej Hanzlik
|0
|0
|0
|19 Ondrej Hustak
|0
|0
|0
|77 Tomas Kyzlink
|13
|2
|0
|8 Tomas Satoransky
|0
|0
|0
|27 Vit Krejci
|2
|3
|2
|7 Vojtech Hruban
|16
|7
|5
|Puntos
|Darío Brizuela Arrieta
|España
|11
|Jaromir Bohacik
|República Checa
|11
|Josep Puerto
|España
|9
|Vojtech Hruban
|República Checa
|7
|Faltas cometidas
|Darío Brizuela Arrieta
|España
|3
|Sergio de Larrea
|España
|3
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|3
|Tomas Kyzlink
|República Checa
|2
|Rebotes ofensivos
|Guillermo Hernangómez
|España
|3
|Martin Kriz
|República Checa
|2
|Martin Peterka
|República Checa
|1
|Darío Brizuela Arrieta
|España
|0
|Rebotes defensivos
|Guillermo Hernangómez
|España
|2
|Vit Krejci
|República Checa
|2
|Darío Brizuela Arrieta
|España
|2
|Joel Parra
|España
|2
|Asistencias
|Guillermo Hernangómez
|España
|2
|Darío Brizuela Arrieta
|España
|1
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|1
|Juan Hernangomez
|España
|1
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete