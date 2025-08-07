Todas las estadísticas del partido amistoso entre España y República Checa

Suscribete a
España
España
58
50
3º cuarto
República Checa
República Checa
  • 1º Cuarto: 17-16
  • 2º Cuarto: 23-16
  • 3º Cuarto: 18-19

Amistoso. Jornada 109 Jueves 07/08 21:00h. Estadio Palacio José Mª Martín Carpena.

Eurobasket 2025

Españoles y checos continúan su preparación para el Eurobasket

Equipos

España España
República Checa República Checa
Tiros de 2
20 Intentos 15
9 Canastas 10
45.00 % Aciertos 66.67
Tiros de 3
14 Intentos 17
8 Canastas 9
57.14 %Aciertos 52.94
Tiros libres
20 Intentos 8
16 Canastas 4
80.00 %Aciertos 50.00
Rebotes
16 Total 13
3 Ofensivos 3
13 Defensivos 10
Tapones
1 Realizados 0
1 Recibidos 0
7 Asistencias 4
4 Pérdidas 4
2 Recuperaciones 2
Jugadores
EspañaMJPTOSVAL
20 Alberto Abalde000
9 Alberto Díaz40-1
8 Darío Brizuela12119
21 Eli Ndiaye000
4 Jaime Pradilla Gayán764
44 Joel Parra943
2 Josep Puerto1299
41 Juan Hernangomez9610
5 Mario Saint-Supery Fernandez1574
7 Santi Aldama000
22 Santiago Yusta García83-1
3 Sergio de Larrea1222
14 Guillermo Hernangómez13312
6 Xabier López-Arostegui1159
77 Yankuba Sima Fatty324
República ChecaMJPTOSVAL
17 Jaromir Bohacik91110
31 Martin Kriz1765
15 Martin Peterka2068
5 Ondrej Hanzlik000
19 Ondrej Hustak000
77 Tomas Kyzlink1320
8 Tomas Satoransky000
27 Vit Krejci232
7 Vojtech Hruban1675
Los mejores
Puntos
Darío Brizuela ArrietaEspaña11
Jaromir BohacikRepública Checa11
Josep PuertoEspaña9
Vojtech HrubanRepública Checa7
Faltas cometidas
Darío Brizuela ArrietaEspaña3
Sergio de LarreaEspaña3
Mario Saint-Supery FernandezEspaña3
Tomas KyzlinkRepública Checa2
Rebotes ofensivos
Guillermo HernangómezEspaña3
Martin KrizRepública Checa2
Martin PeterkaRepública Checa1
Darío Brizuela ArrietaEspaña0
Rebotes defensivos
Guillermo HernangómezEspaña2
Vit KrejciRepública Checa2
Darío Brizuela ArrietaEspaña2
Joel ParraEspaña2
Asistencias
Guillermo HernangómezEspaña2
Darío Brizuela ArrietaEspaña1
Jaime Pradilla GayánEspaña1
Juan HernangomezEspaña1

