Todas las estadísticas del España - Bosnia
Los números del partido entre españoles y serbios, segundo de la Selección en el Eurobasket
Equipos
España
Bosnia Herzegovina
Tiros de 2
15 Intentos 17
7 Canastas 8
46.67 % Aciertos 47.06
Tiros de 3
18 Intentos 10
8 Canastas 1
44.44 %Aciertos 10.00
Tiros libres
4 Intentos 12
4 Canastas 8
100.00 %Aciertos 66.67
Rebotes
15 Total 13
2 Ofensivos 2
13 Defensivos 11
Tapones
1 Realizados 1
1 Recibidos 1
12 Asistencias 5
4 Pérdidas 5
3 Recuperaciones 1
Jugadores
|España
|MJ
|PTOS
|VAL
|3 Sergio de Larrea
|12
|0
|1
|4 Jaime Pradilla Gayán
|6
|2
|2
|22 Santiago Yusta García
|9
|2
|-1
|44 Joel Parra
|5
|0
|4
|7 Santi Aldama
|11
|16
|15
|5 Mario Saint-Supery Fernandez
|5
|3
|2
|8 Darío Brizuela
|9
|9
|10
|2 Josep Puerto
|5
|0
|4
|6 Xabier López-Arostegui
|7
|3
|3
|41 Juan Hernangomez
|7
|2
|5
|14 Guillermo Hernangómez
|8
|5
|5
|77 Yankuba Sima Fatty
|3
|0
|0
Los mejores
|Bosnia Herzegovina
|MJ
|PTOS
|VAL
|9 Amar Gegic
|6
|4
|2
|5 Edin Atic
|16
|2
|2
|0 Jusuf Nurkic
|13
|4
|4
|2 John Roberson
|12
|0
|-3
|7 Miralem Halilovic
|0
|0
|0
|27 Adin Vrabac
|5
|3
|3
|11 Ajdin Penava
|0
|0
|0
|Puntos
|Santi Aldama
|España
|16
|Darío Brizuela Arrieta
|España
|9
|Guillermo Hernangómez
|España
|5
|Jusuf Nurkic
|Bosnia Herzegovina
|4
|Faltas cometidas
|John Roberson
|Bosnia Herzegovina
|2
|Amar Gegic
|Bosnia Herzegovina
|2
|Santi Aldama
|España
|2
|Guillermo Hernangómez
|España
|2
|Rebotes ofensivos
|Adin Vrabac
|Bosnia Herzegovina
|1
|Joel Parra
|España
|1
|Santi Aldama
|España
|1
|Ajdin Penava
|Bosnia Herzegovina
|0
|Rebotes defensivos
|Jusuf Nurkic
|Bosnia Herzegovina
|4
|Joel Parra
|España
|3
|Darío Brizuela Arrieta
|España
|3
|Josep Puerto
|España
|3
|Asistencias
|Sergio de Larrea
|España
|3
|Darío Brizuela Arrieta
|España
|2
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|1
