España
España
42
26
2º cuarto
Bosnia Herzegovina
Bosnia Herzegovina
  • 1º Cuarto: 24-16
  • 2º Cuarto: 18-10

Eurobasket. Sábado 30/08 20:30h. Estadio Spyros Kyprianou Athletic Center.

Baloncesto

Todas las estadísticas del España - Bosnia

Los números del partido entre españoles y serbios, segundo de la Selección en el Eurobasket

Todas las estadísticas del España - Bosnia

Equipos

España
Bosnia Herzegovina
Tiros de 2
15 Intentos 17
7 Canastas 8
46.67 % Aciertos 47.06
Tiros de 3
18 Intentos 10
8 Canastas 1
44.44 %Aciertos 10.00
Tiros libres
4 Intentos 12
4 Canastas 8
100.00 %Aciertos 66.67
Rebotes
15 Total 13
2 Ofensivos 2
13 Defensivos 11
Tapones
1 Realizados 1
1 Recibidos 1
12 Asistencias 5
4 Pérdidas 5
3 Recuperaciones 1
Jugadores
EspañaMJPTOSVAL
3 Sergio de Larrea1201
4 Jaime Pradilla Gayán622
22 Santiago Yusta García92-1
44 Joel Parra504
7 Santi Aldama111615
5 Mario Saint-Supery Fernandez532
8 Darío Brizuela9910
2 Josep Puerto504
6 Xabier López-Arostegui733
41 Juan Hernangomez725
14 Guillermo Hernangómez855
77 Yankuba Sima Fatty300
Bosnia HerzegovinaMJPTOSVAL
9 Amar Gegic642
5 Edin Atic1622
0 Jusuf Nurkic1344
2 John Roberson120-3
7 Miralem Halilovic000
27 Adin Vrabac533
11 Ajdin Penava000
Los mejores
Puntos
Santi AldamaEspaña16
Darío Brizuela ArrietaEspaña9
Guillermo HernangómezEspaña5
Jusuf NurkicBosnia Herzegovina4
Faltas cometidas
John RobersonBosnia Herzegovina2
Amar GegicBosnia Herzegovina2
Santi AldamaEspaña2
Guillermo HernangómezEspaña2
Rebotes ofensivos
Adin VrabacBosnia Herzegovina1
Joel ParraEspaña1
Santi AldamaEspaña1
Ajdin PenavaBosnia Herzegovina0
Rebotes defensivos
Jusuf NurkicBosnia Herzegovina4
Joel ParraEspaña3
Darío Brizuela ArrietaEspaña3
Josep PuertoEspaña3
Asistencias
Sergio de LarreaEspaña3
Darío Brizuela ArrietaEspaña2
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Mario Saint-Supery FernandezEspaña1

Comentarios
0
