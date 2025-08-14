Baloncesto
Todas las estadísticas del amistoso entre España y Francia
Los números del partido de preparación para el Eurobasket 2025
Equipos
España
Francia
Tiros de 2
32 Intentos 36
20 Canastas 21
62.50 % Aciertos 58.33
Tiros de 3
19 Intentos 28
4 Canastas 5
21.05 %Aciertos 17.86
Tiros libres
29 Intentos 27
15 Canastas 18
51.72 %Aciertos 66.67
Rebotes
28 Total 37
6 Ofensivos 15
22 Defensivos 22
Tapones
1 Realizados 3
3 Recibidos 1
17 Asistencias 20
22 Pérdidas 16
11 Recuperaciones 14
Jugadores
|España
|MJ
|PTOS
|VAL
|3 Sergio de Larrea
|23
|4
|5
|6 Xabier López-Arostegui
|19
|5
|2
|20 Alberto Abalde
|17
|0
|0
|41 Juan Hernangomez
|21
|7
|8
|14 Guillermo Hernangómez
|16
|15
|17
|5 Mario Saint-Supery Fernandez
|14
|2
|8
|8 Darío Brizuela
|7
|5
|5
|2 Josep Puerto
|20
|7
|2
|4 Jaime Pradilla Gayán
|17
|6
|7
|22 Santiago Yusta García
|6
|6
|7
|44 Joel Parra
|22
|7
|4
|77 Yankuba Sima Fatty
|11
|3
|-2
Los mejores
|Francia
|MJ
|PTOS
|VAL
|10 E. Rey Okobo
|21
|10
|9
|85 Matthew Strazel
|17
|6
|0
|9 Bilal Coulibaly
|14
|0
|2
|7 Guerschon Yabusele
|26
|12
|21
|17 Vincent Poirier
|13
|1
|3
|11 Theo Maledon
|12
|2
|3
|90 Sylvain Francisco
|9
|5
|11
|92 Nadir Hifi
|12
|7
|8
|3 Timothe Luwawu-Cabarrot
|5
|2
|0
|21 Zaccharie Risacher
|26
|12
|10
|34 J. Hoard
|22
|13
|12
|14 Mouhammadou Jaiteh
|6
|2
|1
|Puntos
|Guillermo Hernangómez
|España
|15
|J. Hoard
|Francia
|13
|Zaccharie Risacher
|Francia
|12
|Guerschon Yabusele
|Francia
|12
|Faltas cometidas
|Yankuba Sima Fatty
|España
|5
|Juan Hernangomez
|España
|4
|Bilal Coulibaly
|Francia
|4
|Mouhammadou Jaiteh
|Francia
|3
|Rebotes ofensivos
|Vincent Poirier
|Francia
|4
|Zaccharie Risacher
|Francia
|2
|Juan Hernangomez
|España
|2
|Sylvain Francisco
|Francia
|2
|Rebotes defensivos
|Juan Hernangomez
|España
|5
|Guerschon Yabusele
|Francia
|5
|Guillermo Hernangómez
|España
|4
|Sergio de Larrea
|España
|3
|Asistencias
|Sylvain Francisco
|Francia
|5
|Theo Maledon
|Francia
|4
|Sergio de Larrea
|España
|3
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|3
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete