España
67
75
Francia
  • 1º Cuarto: 14-25
  • 2º Cuarto: 21-18
  • 3º Cuarto: 17-15
  • 4º Cuarto: 15-17

Amistoso. Jornada 110 Jueves 14/08 21:00h. Estadio Palau Olímpic de Badalona.

Baloncesto

Todas las estadísticas del amistoso entre España y Francia

Los números del partido de preparación para el Eurobasket 2025

Equipos

España España
Francia Francia
Tiros de 2
32 Intentos 36
20 Canastas 21
62.50 % Aciertos 58.33
Tiros de 3
19 Intentos 28
4 Canastas 5
21.05 %Aciertos 17.86
Tiros libres
29 Intentos 27
15 Canastas 18
51.72 %Aciertos 66.67
Rebotes
28 Total 37
6 Ofensivos 15
22 Defensivos 22
Tapones
1 Realizados 3
3 Recibidos 1
17 Asistencias 20
22 Pérdidas 16
11 Recuperaciones 14
Jugadores
EspañaMJPTOSVAL
3 Sergio de Larrea2345
6 Xabier López-Arostegui1952
20 Alberto Abalde1700
41 Juan Hernangomez2178
14 Guillermo Hernangómez161517
5 Mario Saint-Supery Fernandez1428
8 Darío Brizuela755
2 Josep Puerto2072
4 Jaime Pradilla Gayán1767
22 Santiago Yusta García667
44 Joel Parra2274
77 Yankuba Sima Fatty113-2
FranciaMJPTOSVAL
10 E. Rey Okobo21109
85 Matthew Strazel1760
9 Bilal Coulibaly1402
7 Guerschon Yabusele261221
17 Vincent Poirier1313
11 Theo Maledon1223
90 Sylvain Francisco9511
92 Nadir Hifi1278
3 Timothe Luwawu-Cabarrot520
21 Zaccharie Risacher261210
34 J. Hoard221312
14 Mouhammadou Jaiteh621
Los mejores
Puntos
Guillermo HernangómezEspaña15
J. HoardFrancia13
Zaccharie RisacherFrancia12
Guerschon YabuseleFrancia12
Faltas cometidas
Yankuba Sima FattyEspaña5
Juan HernangomezEspaña4
Bilal CoulibalyFrancia4
Mouhammadou JaitehFrancia3
Rebotes ofensivos
Vincent PoirierFrancia4
Zaccharie RisacherFrancia2
Juan HernangomezEspaña2
Sylvain FranciscoFrancia2
Rebotes defensivos
Juan HernangomezEspaña5
Guerschon YabuseleFrancia5
Guillermo HernangómezEspaña4
Sergio de LarreaEspaña3
Asistencias
Sylvain FranciscoFrancia5
Theo MaledonFrancia4
Sergio de LarreaEspaña3
Mario Saint-Supery FernandezEspaña3

