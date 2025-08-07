Suscribete a
58
50
3º cuarto
República Checa
República Checa
  • 1º Cuarto: 17-16
  • 2º Cuarto: 23-16
  • 3º Cuarto: 18-19

Amistoso. Jornada 109 Jueves 07/08 21:00h. Estadio Palacio José Mª Martín Carpena.

Baloncesto

España - República Checa | Sigue en directo el partido amistoso de preparación para el Eurobasket

Los de Scariolo prosiguen su puesta a punto con vistas al estreno oficial del torneo el 28 de julio

58 - 50Icono
Tiempo muerto
58 - 50Icono
Triple de Josep Puerto [1]
55 - 50Icono
Canasta de Petr Krivanek [1]
55 - 48Icono
Canasta de Jaime Pradilla [1] con asistencia de Santiago Yusta

53 - 48Icono
Vojtech Hruban [1] encesta el segundo tiro libre
53 - 47Icono
Vojtech Hruban [1] encesta el primer tiro libre
53 - 46Icono
Tercera falta personal de Darío Brizuela [1] sobre Adam Kejval
53 - 46Icono
Jaime Pradilla [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Martin Peterka.

53 - 46Icono
Triple de Jaromir Bohacik [1]
53 - 43Icono
Canasta de Jaime Pradilla [1]
51 - 43Icono
Jaromir Bohacik [1] encesta el segundo tiro libre
51 - 42Icono
Jaromir Bohacik [1] encesta el primer tiro libre

51 - 41Icono
Darío Brizuela [1] comete su segunda falta personal sobre Jaromir Bohacik
51 - 41Icono
Triple de Darío Brizuela [1] con asistencia de Mario Saint-Supery
48 - 41Icono
Triple de Vojtech Hruban [1]
48 - 38Icono
Rebote ofensivo de Martin Peterka [1] tras fallar su lanzamiento a canasta

48 - 38Icono
Darío Brizuela [1] encesta el segundo tiro libre
47 - 38Icono
Darío Brizuela [1] encesta el primer tiro libre
46 - 38Icono
2ª Falta personal de Martin Kriz [1] sobre Darío Brizuela cuando lanzaba de dos.
46 - 38Icono
2ª Falta personal en ataque de Jaromir Bohacik [1] sobre Juancho Hernangomez

46 - 38Icono
Triple de Josep Puerto [1]
43 - 38Icono
Canasta de Vojtech Hruban [1]
43 - 36Icono
Triple de Juancho Hernangomez [1]
40 - 36Icono
Triple de Martin Peterka [1]

40 - 33Icono
Tercera falta personal de Sergio de Larrea [1] sobre Ondrej Sehnal
40 - 33Icono
Josep Puerto [1] falla el triple. El balón se va fuera.
40 - 33Icono
Canasta de Martin Kriz [1]
40 - 31Icono
Inicio del tercer cuarto

40 - 31Icono
Fin del segundo cuarto. Descanso
40 - 32Icono
Joel Parra [1] encesta el segundo tiro libre
39 - 32Icono
Joel Parra [1] falla el 1º tiro libre
39 - 32Icono
2ª Falta personal de Martin Peterka [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.

39 - 32Icono
Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
39 - 32Icono
Ondrej Sehnal [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Willy Hernangomez
39 - 32Icono
Ondrej Sehnal [1] falla el 1º tiro libre
39 - 32Icono
Tercera falta personal de Mario Saint-Supery [1] sobre Ondrej Sehnal

39 - 32Icono
Canasta de Mario Saint-Supery [1] tras un contraataque
37 - 32Icono
Triple de Martin Peterka [1]
37 - 29Icono
Willy Hernangomez [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ondrej Sehnal.
37 - 29Icono
Darío Brizuela [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez

37 - 29Icono
Martin Kriz [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
37 - 29Icono
Willy Hernangomez [1] encesta el segundo tiro libre
36 - 29Icono
Willy Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre
36 - 29Icono
Primera falta personal de Vojtech Hruban [1] sobre Willy Hernangomez

36 - 29Icono
Vojtech Hruban [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.
36 - 29Icono
Primera falta personal de Darío Brizuela [1] sobre Tomas Kyzlink
36 - 29Icono
Mario Saint-Supery [1] comete su segunda falta personal sobre Ondrej Sehnal
36 - 29Icono
Tiempo de posesión agotado

36 - 29Icono
Richard Balint [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
36 - 29Icono
Martin Peterka [1] roba el balón a Joel Parra
36 - 29Icono
Bandeja de Richard Balint [1]
36 - 27Icono
Mario Saint-Supery [1] falla el triple

36 - 27Icono
Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
36 - 27Icono
Darío Brizuela [1] corta el pase a Ondrej Sehnal
36 - 27Icono
Mate de Willy Hernangomez [1]
34 - 27Icono
Darío Brizuela [1] encesta el tiro libre adicional

33 - 27Icono
Técnica de Ondrej Sehnal [1]
33 - 27Icono
Tiempo muerto
33 - 27Icono
Triple de Darío Brizuela [1] con asistencia de Jaime Pradilla
30 - 27Icono
Triple de Josep Puerto [1] con asistencia de Darío Brizuela

27 - 27Icono
Jaime Pradilla [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Martin Peterka.
27 - 27Icono
3ª Falta personal en ataque de Adam Kejval [1] sobre Santiago Yusta
27 - 27Icono
Canasta de Jaime Pradilla [1]
25 - 27Icono
Canasta de Adam Kejval [1]

25 - 25Icono
Jaime Pradilla [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Adam Kejval.
25 - 25Icono
Triple de Jaromir Bohacik [1]
25 - 22Icono
Tiempo muerto
25 - 22Icono
Xabi López-Arostegui [1] roba el balón a Petr Krivanek

25 - 22Icono
Bandeja de Petr Krivanek [1]
25 - 20Icono
Canasta de Martin Kriz [1] con asistencia de Jan Zidek
25 - 18Icono
Sergio de Larrea [1] encesta el segundo tiro libre
24 - 18Icono
Sergio de Larrea [1] encesta el primer tiro libre

23 - 18Icono
Primera falta personal de Martin Kriz [1] sobre Sergio de Larrea
23 - 18Icono
Jan Zidek [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
23 - 18Icono
Richard Balint [1] roba el balón a Santiago Yusta
23 - 18Icono
Primera falta personal de Vit Krejci [1] sobre Xabi López-Arostegui

23 - 18Icono
Vit Krejci [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
23 - 18Icono
Santiago Yusta [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Martin Kriz.
23 - 18Icono
Tercera falta personal de Jan Zidek [1] sobre Sergio de Larrea
23 - 18Icono
Jaromir Bohacik [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Yankuba Sima.

23 - 18Icono
Santiago Yusta [1] falla la canasta por un tapón de Martin Peterka
23 - 18Icono
Martin Kriz [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
23 - 18Icono
Xabi López-Arostegui [1] encesta el tercer tiro libre
22 - 18Icono
Xabi López-Arostegui [1] encesta el segundo tiro libre

21 - 18Icono
Xabi López-Arostegui [1] encesta el primer tiro libre
20 - 18Icono
1ª Falta personal de Jaromir Bohacik [1] sobre Xabi López-Arostegui cuando lanzaba de tres.
20 - 18Icono
Triple de Santiago Yusta [1]
17 - 18Icono
Primera falta personal de Martin Peterka [1] sobre Sergio de Larrea

17 - 18Icono
Martin Kriz [1] falla el tiro libre adicional, Juancho Hernangomez coge el rebote
17 - 18Icono
2ª falta personal de Sergio de Larrea [1] sobre Martin Kriz cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
17 - 18Icono
Canasta de Martin Kriz [1] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Sergio de Larrea
17 - 16Icono
Inicio del segundo cuarto

17 - 16Icono
Fin del primer cuarto
17 - 16Icono
Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Ondrej Sehnal.
17 - 16Icono
Vojtech Hruban [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
17 - 16Icono
Primera falta personal de Santiago Yusta [1] sobre Vojtech Hruban

17 - 16Icono
Yankuba Sima [1] encesta el segundo tiro libre
16 - 16Icono
Yankuba Sima [1] encesta el primer tiro libre
15 - 16Icono
2ª Falta personal de Jan Zidek [1] sobre Yankuba Sima cuando lanzaba de dos.
15 - 16Icono
Joel Parra [1] falla el 2º tiro libre

15 - 16Icono
Joel Parra [1] encesta el primer tiro libre
14 - 16Icono
2ª Falta personal de Tomas Kyzlink [1] sobre Joel Parra cuando lanzaba de dos.
14 - 16Icono
Tomas Kyzlink [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
14 - 16Icono
Tiempo muerto

14 - 16Icono
Canasta de Joel Parra [1] con asistencia de Willy Hernangomez
12 - 16Icono
Triple de Mario Saint-Supery [1] con asistencia de Willy Hernangomez
9 - 16Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Richard Balint [1]
9 - 16Icono
Mario Saint-Supery [1] encesta el segundo tiro libre

8 - 16Icono
Mario Saint-Supery [1] encesta el primer tiro libre
7 - 16Icono
2ª Falta personal de Adam Kejval [1] sobre Mario Saint-Supery cuando lanzaba de dos.
7 - 16Icono
Primera falta personal de Tomas Kyzlink [1] sobre Willy Hernangomez
7 - 16Icono
El balón sale fuera.

7 - 16Icono
Joel Parra [1] falla la canasta. El balón se va fuera.
7 - 16Icono
Martin Kriz [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
7 - 16Icono
Pie de Alberto Díaz [1]
7 - 16Icono
Tomas Kyzlink [1] falla el tiro libre adicional, Joel Parra coge el rebote

7 - 16Icono
1ª falta personal de Mario Saint-Supery [1] sobre Tomas Kyzlink cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
7 - 16Icono
Canasta de Tomas Kyzlink [1] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Mario Saint-Supery
7 - 14Icono
Josep Puerto [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Martin Kriz.
7 - 14Icono
Primera falta personal de Petr Krivanek [1] sobre Willy Hernangomez

7 - 14Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Petr Krivanek [1]
7 - 14Icono
El balón sale fuera.
7 - 14Icono
Tiempo muerto
7 - 14Icono
Triple de Jaromir Bohacik [1] con asistencia de Martin Kriz

7 - 11Icono
El balón sale fuera.
7 - 11Icono
Vit Krejci [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Martin Kriz
7 - 11Icono
Sergio de Larrea [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Vit Krejci.
7 - 11Icono
Canasta de Jan Zidek [1] con asistencia de Ondrej Sehnal

7 - 9Icono
Rebote ofensivo de Martin Kriz [1] tras fallar su lanzamiento a canasta
7 - 9Icono
Canasta de Xabi López-Arostegui [1] con asistencia de Juancho Hernangomez
5 - 9Icono
Triple de Jan Zidek [1]
5 - 6Icono
Juancho Hernangomez [1] encesta el segundo tiro libre

4 - 6Icono
Juancho Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre
4 - 6Icono
1ª Falta personal de Jan Zidek [1] sobre Juancho Hernangomez cuando lanzaba de dos.
4 - 6Icono
El balón sale fuera.
4 - 6Icono
Primera falta personal de Sergio de Larrea [1] sobre Jan Zidek

4 - 6Icono
Bandeja de Darío Brizuela [1] tras un contraataque
2 - 6Icono
Canasta de Juancho Hernangomez [1]
0 - 6Icono
Triple de Ondrej Sehnal [1] con asistencia de Adam Kejval
0 - 3Icono
Xabi López-Arostegui [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Vit Krejci.

0 - 3Icono
Primera falta personal de Adam Kejval [1] sobre Xabi López-Arostegui
0 - 3Icono
Triple de Vit Krejci [1]
0 - 0Icono
Darío Brizuela [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaromir Bohacik.
0 - 0Icono
Inicio del partido

