España - Italia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido del Eurobasket hoy

España no podía fallar ante Bosnia y Chipre tras tropezar en el debut contra Georgia. Y no lo hizo. Dos victorias que dan oxígeno en el EuroBasket a los pupilos de Sergio Scariolo pero aún no el pasaporte a los octavos de final.

La Selección se la jugará en las dos últimas jornadas contra los dos conjuntos, a priori, más fuertes del grupo: Italia y Grecia. Una victoria ante cualquiera de ellos sellaría la clasificación, si bien dos derrotas podrían relegar a España a la cuarta posición y depararle un cruce a priori más complicado... o, incluso, al quinto lugar del grupo, que significa la eliminación.

Es la Italia de Simone Fontecchio, el alero de Miami Heat, que viene de anotar 39 puntos ante Bosnia. También de Nicolò Melli, Darius Thompson o el madridista Gabriele Procida que, eso sí, es el único jugador de la selección italiana que aún no ha saltado a la pista tras tres partidos.

Ambas selecciones no se encuentran en un EuroBasket desde 2015, con triunfo transalpino en la fase de grupos por 98-105.

Horario del España - Italia de la fase de grupos del EuroBasket 2025

Italia y España se ven las caras este martes, 2 de septiembre, a partir de las 20:30 horas en el cuarto compromiso para ambas selecciones en la fase de grupos del EuroBasket 2025 que se celebra en hasta cuatro sedes (Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia).

El partido se celebra en el Spyros Kyprianou Arena, en Limassol, lugar donde el conjunto dirigido por Scariolo está disputando toda la primera fase del torneo. En caso de avanzar a los octavos, la Selección se movería a Riga (Letonia).

Dónde ver en televisión y online el España - Italia del EuroBasket hoy

El Italia - España, penúltimo partido de la Selección en la fase de grupos del EuroBasket 2025, se televisa en España en La 2, además de RTVE Play, la plataforma de streaming de RTVE, que posee los derechos de un partido del torneo por día. Media hora antes del inicio, desde las 20:00 horas, habrá una previa en Teledeporte, que volverá a conectar a su finalización para el postpartido.

Al margen de la cadena pública, DAZN también emite el partido en su plataforma, gracias al acuerdo con FIBA para la distribución a nivel global de Courtside 1891. Eso sí, requiere de una suscripción mensual (9,99 euros) o anual (25,99 euros).

Asimismo, podrás acompañar el minuto a minuto, las estadísticas y el análisis del partido en abc.es.