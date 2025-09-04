España - Grecia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido del Eurobasket 2025 hoy

La defensora del título corre el riesgo de marcharse a casa antes de tiempo. La Selección se enfrenta este jueves a Grecia en el que puede ser un todo o nada para los de Scariolo. Podría ser, lógicamente, el último partido del seleccionador italiano con España, toda vez que dirigirá al Real Madrid a partir de esta temporada.

Una victoria ante la Grecia de Anteto da el billete a los octavos, aunque la derrota también serviría siempre y cuando Georgia gane a Bosnia en el primer encuentro del día, disputado horas antes (14:00). Si son los bosnios los que se imponen a los georgianos, España tendrá la obligación de derrotar al combinado heleno para no caer eliminado.

Los dos últimos encuentros oficiales entre ambas selecciones han sonreído a España, el más reciente en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Entonces, España ganó con un gran actuación de Aldama y Llull... aunque finalmente la Selección no pudo avanzar a los cuartos de final.

A qué hora es el España - Grecia de la fase de grupos del EuroBasket 2025

España y Grecia se ven las caras este jueves, 4 de septiembre, a partir de las 20:30 horas en el quinto y último compromiso para ambas selecciones en la fase de grupos del EuroBasket 2025 que se celebra en hasta cuatro sedes (Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia).

El partido se celebra en el Spyros Kyprianou Arena, en Limassol, lugar donde el conjunto dirigido por Scariolo está disputando toda la primera fase del torneo. En caso de avanzar a los octavos, la Selección se movería a Riga (Letonia) para el resto del campeonato.

Dónde ver en televisión y online el España - Grecia del EuroBasket hoy

El España - Grecia, último partido de la Selección en la fase de grupos del EuroBasket 2025, se televisa en España en Teledeporte, además de RTVE Play, la plataforma de streaming de RTVE, que posee los derechos de un partido del torneo por día. En esta ocasión, motivado por el partido de la Selección de fútbol, solo habrá una previa desde las 20:20 horas. A la finalización se emitirá un postpartido con declaraciones de los protagonistas.

Al margen de la cadena pública, DAZN también emite el partido en su plataforma, gracias al acuerdo con FIBA para la distribución a nivel global de Courtside 1891. Eso sí, requiere de una suscripción mensual (9,99 euros) o anual (25,99 euros).

Asimismo, podrás acompañar el minuto a minuto, las estadísticas y el análisis del partido en abc.es.