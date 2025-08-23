España gana el Eurobasket femenino sub-16

El baloncesto femenino español sigue escribiendo páginas de oro. La selección sub-16 ha logrado este sábado su cuarto título europeo consecutivo tras imponerse con autoridad a Eslovenia (62-47). Una victoria que no solo confirma el dominio de esta generación, sino que refuerza el excelente momento que atraviesa el baloncesto nacional.

España llegó a la final como líder en todas las grandes estadísticas del campeonato —puntos, rebotes, asistencias y robos— y lo demostró desde el salto inicial. Un arranque fulgurante (11-0) marcó el camino hacia un primer cuarto cerrado con ventaja (13-6). Al descanso, las cadetes de la FEB mandaban por 30-22.

Eslovenia intentó reaccionar tras la reanudación y llegó a situarse a solo tres puntos (35-32). Sin embargo, la solidez española impidió que la final cambiara de rumbo y, en el último cuarto, pisó el acelerador con un parcial de 17-8 que terminó por sentenciar el choque.

El oro cadete sub-16 supone la quinta medalla que el baloncesto femenino español suma este verano: a los títulos europeos de la sub-20 y la sub-18, se añaden la plata de la selección absoluta y el bronce mundial de la sub-19. En el lado masculino, solo el oro de la sub-18 ha engrosado el palmarés de 2025.

