BALONCESTO / EUROBASKET FEMEMINO SUB-16

España gana el Eurobasket femenino sub-16

La selección sub-16 vence cómodamente a Eslovenia (62-47) y consigue su cuarto título continental consecutivo

Las mujeres siguen eligiendo el baloncesto

España celebra el título conseguido ante Eslovenia REDES SOCIALES

Eduardo R. Barrero

El baloncesto femenino español sigue escribiendo páginas de oro. La selección sub-16 ha logrado este sábado su cuarto título europeo consecutivo tras imponerse con autoridad a Eslovenia (62-47). Una victoria que no solo confirma el dominio de esta generación, sino que refuerza el excelente momento que atraviesa el baloncesto nacional.

España llegó a la final como líder en todas las grandes estadísticas del campeonato —puntos, rebotes, asistencias y robos— y lo demostró desde el salto inicial. Un arranque fulgurante (11-0) marcó el camino hacia un primer cuarto cerrado con ventaja (13-6). Al descanso, las cadetes de la FEB mandaban por 30-22.

Eslovenia intentó reaccionar tras la reanudación y llegó a situarse a solo tres puntos (35-32). Sin embargo, la solidez española impidió que la final cambiara de rumbo y, en el último cuarto, pisó el acelerador con un parcial de 17-8 que terminó por sentenciar el choque.

El oro cadete sub-16 supone la quinta medalla que el baloncesto femenino español suma este verano: a los títulos europeos de la sub-20 y la sub-18, se añaden la plata de la selección absoluta y el bronce mundial de la sub-19. En el lado masculino, solo el oro de la sub-18 ha engrosado el palmarés de 2025.

