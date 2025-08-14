Suscribete a
1º cuarto
  • 1º Cuarto: 2-3

Amistoso. Jornada 110 Jueves 14/08 21:00h. Estadio Palau Olímpic de Badalona.

Baloncesto

España - Francia | Sigue en directo el partido amistoso de preparación para el Eurobasket

Los de Scariolo se enfrentan a los franceses para ultimar los detalles con vistas a la competición europea

Mate de Willy Hernangomez [1]
0 - 3Icono
Primera falta personal de Matthew Strazel [1] sobre Sergio de Larrea
0 - 3Icono
Triple de Matthew Strazel [1] con asistencia de Elie Okobo
0 - 0Icono
Primera falta personal de Xabi López-Arostegui [1] sobre Bilal Coulibaly

0 - 0Icono
Elie Okobo [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
0 - 0Icono
Primera falta personal de Sergio de Larrea [1] sobre Bilal Coulibaly
0 - 0Icono
Juancho Hernangomez [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Bilal Coulibaly.
0 - 0Icono
Xabi López-Arostegui [1] roba el balón a Bilal Coulibaly

0 - 0Icono
Vincent Poirier [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Bilal Coulibaly
0 - 0Icono
Bilal Coulibaly [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Vincent Poirier
0 - 0Icono
1ª Falta personal en ataque de Juancho Hernangomez [1] sobre Elie Okobo
0 - 0Icono
Sergio de Larrea [1] corta el pase a Matthew Strazel

0 - 0Icono
Willy Hernangomez [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Vincent Poirier
0 - 0Icono
Willy Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre
0 - 0Icono
1ª Falta personal de Vincent Poirier [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.
0 - 0Icono
Alberto Abalde [1] corta el pase a Vincent Poirier

0 - 0Icono
Inicio del partido

