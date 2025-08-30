Suscribete a
España
España
42
26
2º cuarto
Bosnia Herzegovina
Bosnia Herzegovina
  • 1º Cuarto: 24-16
  • 2º Cuarto: 18-10

Eurobasket. Sábado 30/08 20:30h. Estadio Spyros Kyprianou Athletic Center.

Eurobasket

España - Bosnia | Sigue en directo el partido del Eurobasket

Los de Scariolo buscan la primera victoria en el Grupo C del Eurobasket

España - Bosnia | Sigue en directo el partido del Eurobasket

42 - 26Icono
1ª Falta personal en ataque de Sergio de Larrea [1] sobre Kenan Kamenjas
42 - 26Icono
Primera falta personal de Adin Vrabac [1] sobre Santiago Yusta
42 - 26Icono
Adin Vrabac [1] encesta el segundo tiro libre
42 - 25Icono
Adin Vrabac [1] falla el 1º tiro libre

42 - 25Icono
1ª Falta personal de Josep Puerto [1] sobre Adin Vrabac cuando lanzaba de dos.
42 - 25Icono
El árbitro indica tiempo de saque agotado a Sergio de Larrea [1]
42 - 25Icono
Jusuf Nurkic [1] encesta el segundo tiro libre
42 - 24Icono
Jusuf Nurkic [1] falla el 1º tiro libre

42 - 24Icono
2ª Falta personal de Santi Aldama [1] sobre Jusuf Nurkic cuando lanzaba de dos.
42 - 24Icono
Mate de Santi Aldama [1] tras un contraataque, con asistencia de Yankuba Sima
40 - 24Icono
Josep Puerto [1] corta el pase a John Roberson
40 - 24Icono
Santi Aldama [1] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas.

40 - 24Icono
Sergio de Larrea [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Santi Aldama
40 - 24Icono
John Roberson [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
40 - 24Icono
Amar Alibegović [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kenan Kamenjas
40 - 24Icono
Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Josep Puerto

37 - 24Icono
Edin Atic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
37 - 24Icono
Yankuba Sima [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas.
37 - 24Icono
2ª Falta personal en ataque de Aleksandar Lazic [1] sobre Santiago Yusta
37 - 24Icono
Tiempo muerto

37 - 24Icono
Santiago Yusta [1] falla el triple
37 - 24Icono
Mate de Aleksandar Lazic [1] tras un contraataque, con asistencia de Amar Alibegović
37 - 22Icono
Santiago Yusta [1] falla la canasta por un tapón de Edin Atic
37 - 22Icono
John Roberson [1] comete su segunda falta personal sobre Josep Puerto

37 - 22Icono
Aleksandar Lazic [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
37 - 22Icono
Bandeja de Santiago Yusta [1] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea
35 - 22Icono
Sergio de Larrea [1] roba el balón a Edin Atic
35 - 22Icono
Willy Hernangomez [1] comete su segunda falta personal sobre John Roberson

35 - 23Icono
Tiempo de posesión agotado
35 - 23Icono
Josep Puerto [1] falla el triple
35 - 23Icono
Triple de Amar Alibegović [1] con asistencia de Aleksandar Lazic
35 - 20Icono
Tiempo muerto

35 - 20Icono
Triple de Santi Aldama [1] tras un contraataque, con asistencia de Darío Brizuela
32 - 20Icono
Darío Brizuela [1] corta el pase a Edin Atic
32 - 20Icono
Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Edin Atic.
32 - 20Icono
Jusuf Nurkic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.

32 - 20Icono
Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
32 - 20Icono
1ª Falta personal en ataque de Jusuf Nurkic [1] sobre Willy Hernangomez
32 - 20Icono
Amar Alibegović [1] falla el triple
32 - 20Icono
Darío Brizuela [1] falla la bomba. El balón se va fuera.

32 - 20Icono
Canasta de Amar Alibegović [1] con asistencia de Amar Begic
32 - 18Icono
Canasta de Willy Hernangomez [1] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea
30 - 18Icono
Jusuf Nurkic [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
30 - 18Icono
Primera falta personal de Xabi López-Arostegui [1] sobre Edin Atic

30 - 18Icono
Tiempo muerto
30 - 18Icono
Triple de Darío Brizuela [1] con asistencia de Xabi López-Arostegui
27 - 18Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Edin Atic [1]
27 - 18Icono
Aleksandar Lazic [1] falla el triple

27 - 18Icono
Triple de Xabi López-Arostegui [1] con asistencia de Mario Saint-Supery
24 - 18Icono
Canasta de Amar Begic [1] con asistencia de Edin Atic
24 - 16Icono
Darío Brizuela [1] corta pase y el balón sale fuera.
24 - 16Icono
Amar Begic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.

24 - 16Icono
Inicio del segundo cuarto
24 - 16Icono
Fin del primer cuarto
24 - 16Icono
Triple de Darío Brizuela [1]
21 - 16Icono
Kenan Kamenjas [1] encesta el segundo tiro libre

21 - 15Icono
Kenan Kamenjas [1] falla el 1º tiro libre
21 - 15Icono
1ª Falta personal de Willy Hernangomez [1] sobre Kenan Kamenjas cuando lanzaba de dos.
21 - 15Icono
Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas.
21 - 15Icono
Tiempo de posesión agotado

21 - 15Icono
Kenan Kamenjas [1] falla la canasta por un tapón de Juancho Hernangomez
21 - 15Icono
Triple de Mario Saint-Supery [1] con asistencia de Juancho Hernangomez
18 - 15Icono
Jusuf Nurkic [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
18 - 15Icono
El balón sale fuera tras un mal pase de Mario Saint-Supery [1]

18 - 15Icono
Mate de Kenan Kamenjas [1] con asistencia de John Roberson
18 - 13Icono
Triple de Darío Brizuela [1]
15 - 13Icono
Amar Alibegović [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
15 - 13Icono
Mate de Juancho Hernangomez [1] con asistencia de Darío Brizuela

13 - 13Icono
Adin Vrabac [1] encesta el segundo tiro libre
13 - 12Icono
Adin Vrabac [1] encesta el primer tiro libre
13 - 11Icono
1ª Falta personal de Mario Saint-Supery [1] sobre Adin Vrabac cuando lanzaba de dos.
13 - 11Icono
Willy Hernangomez [1] encesta el tiro libre adicional

12 - 11Icono
1ª falta personal de Aleksandar Lazic [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
12 - 11Icono
Canasta de Willy Hernangomez [1] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Aleksandar Lazic
10 - 11Icono
Kenan Kamenjas [1] encesta el segundo tiro libre
10 - 10Icono
Kenan Kamenjas [1] encesta el primer tiro libre

10 - 9Icono
2ª Falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Kenan Kamenjas cuando lanzaba de dos.
10 - 9Icono
Rebote ofensivo de Adin Vrabac [1] tras fallar su lanzamiento a canasta
10 - 9Icono
Santi Aldama [1] encesta el tiro libre adicional
9 - 9Icono
1ª falta personal de John Roberson [1] sobre Santi Aldama cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

9 - 9Icono
Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla y tiro libre adicional por la %number%ª falta de John Roberson
7 - 9Icono
El balón sale fuera.
7 - 9Icono
Darío Brizuela [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
7 - 9Icono
Gancho de Edin Atic [1]

7 - 7Icono
Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla
5 - 7Icono
Jusuf Nurkic [1] encesta el segundo tiro libre
5 - 6Icono
Jusuf Nurkic [1] falla el 1º tiro libre
5 - 6Icono
1ª Falta personal de Santi Aldama [1] sobre Jusuf Nurkic cuando lanzaba de dos.

5 - 6Icono
Santi Aldama [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Edin Atic.
5 - 6Icono
Bomba de Jusuf Nurkic [1]
5 - 4Icono
Sergio de Larrea [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Amar Alibegović.
5 - 4Icono
Jusuf Nurkic [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

5 - 4Icono
Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Sergio de Larrea
2 - 4Icono
John Roberson [1] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Joel Parra.
2 - 4Icono
Primera falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Jusuf Nurkic
2 - 4Icono
Jaime Pradilla [1] encesta el segundo tiro libre

1 - 4Icono
Jaime Pradilla [1] encesta el primer tiro libre
0 - 4Icono
1ª Falta personal de Amar Alibegović [1] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
0 - 4Icono
Amar Alibegović [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.
0 - 4Icono
Edin Atic [1] roba el balón a Santiago Yusta

0 - 4Icono
Bandeja de Amar Alibegović [1] tras un contraataque
0 - 2Icono
Santiago Yusta [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksandar Lazic.
0 - 2Icono
Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.
0 - 2Icono
Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.

0 - 2Icono
Amar Begic [1] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea
0 - 2Icono
Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.
0 - 2Icono
Joel Parra [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
0 - 2Icono
Bandeja de Amar Begic [1]

0 - 0Icono
Jaime Pradilla [1] falla el triple. El balón se va fuera.
0 - 0Icono
Primera falta personal de Amar Begic [1] sobre Joel Parra
0 - 0Icono
Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
0 - 0Icono
El balón sale fuera.

0 - 0Icono
Inicio del partido

