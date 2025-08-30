España - Bosnia | Sigue en directo el partido del Eurobasket

1ª Falta personal en ataque de Sergio de Larrea [1] sobre Kenan Kamenjas Primera falta personal de Adin Vrabac [1] sobre Santiago Yusta Adin Vrabac [1] encesta el segundo tiro libre Adin Vrabac [1] falla el 1º tiro libre 1ª Falta personal de Josep Puerto [1] sobre Adin Vrabac cuando lanzaba de dos. El árbitro indica tiempo de saque agotado a Sergio de Larrea [1] Jusuf Nurkic [1] encesta el segundo tiro libre Jusuf Nurkic [1] falla el 1º tiro libre 2ª Falta personal de Santi Aldama [1] sobre Jusuf Nurkic cuando lanzaba de dos. Mate de Santi Aldama [1] tras un contraataque, con asistencia de Yankuba Sima Josep Puerto [1] corta el pase a John Roberson Santi Aldama [1] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas. Sergio de Larrea [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Santi Aldama John Roberson [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto. Amar Alibegović [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kenan Kamenjas Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Josep Puerto Edin Atic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama. Yankuba Sima [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas. 2ª Falta personal en ataque de Aleksandar Lazic [1] sobre Santiago Yusta Tiempo muerto Santiago Yusta [1] falla el triple Mate de Aleksandar Lazic [1] tras un contraataque, con asistencia de Amar Alibegović Santiago Yusta [1] falla la canasta por un tapón de Edin Atic John Roberson [1] comete su segunda falta personal sobre Josep Puerto Aleksandar Lazic [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto. Bandeja de Santiago Yusta [1] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea Sergio de Larrea [1] roba el balón a Edin Atic Willy Hernangomez [1] comete su segunda falta personal sobre John Roberson Tiempo de posesión agotado Josep Puerto [1] falla el triple Triple de Amar Alibegović [1] con asistencia de Aleksandar Lazic Tiempo muerto Triple de Santi Aldama [1] tras un contraataque, con asistencia de Darío Brizuela Darío Brizuela [1] corta el pase a Edin Atic Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Edin Atic. Jusuf Nurkic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto. Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic. 1ª Falta personal en ataque de Jusuf Nurkic [1] sobre Willy Hernangomez Amar Alibegović [1] falla el triple Darío Brizuela [1] falla la bomba. El balón se va fuera. Canasta de Amar Alibegović [1] con asistencia de Amar Begic Canasta de Willy Hernangomez [1] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea Jusuf Nurkic [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Darío Brizuela. Primera falta personal de Xabi López-Arostegui [1] sobre Edin Atic Tiempo muerto Triple de Darío Brizuela [1] con asistencia de Xabi López-Arostegui El balón sale fuera tras un mal pase de Edin Atic [1] Aleksandar Lazic [1] falla el triple Triple de Xabi López-Arostegui [1] con asistencia de Mario Saint-Supery Canasta de Amar Begic [1] con asistencia de Edin Atic Darío Brizuela [1] corta pase y el balón sale fuera. Amar Begic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela. Inicio del segundo cuarto Fin del primer cuarto Triple de Darío Brizuela [1] Kenan Kamenjas [1] encesta el segundo tiro libre Kenan Kamenjas [1] falla el 1º tiro libre 1ª Falta personal de Willy Hernangomez [1] sobre Kenan Kamenjas cuando lanzaba de dos. Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas. Tiempo de posesión agotado Kenan Kamenjas [1] falla la canasta por un tapón de Juancho Hernangomez Triple de Mario Saint-Supery [1] con asistencia de Juancho Hernangomez Jusuf Nurkic [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez. El balón sale fuera tras un mal pase de Mario Saint-Supery [1] Mate de Kenan Kamenjas [1] con asistencia de John Roberson Triple de Darío Brizuela [1] Amar Alibegović [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela. Mate de Juancho Hernangomez [1] con asistencia de Darío Brizuela Adin Vrabac [1] encesta el segundo tiro libre Adin Vrabac [1] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Mario Saint-Supery [1] sobre Adin Vrabac cuando lanzaba de dos. Willy Hernangomez [1] encesta el tiro libre adicional 1ª falta personal de Aleksandar Lazic [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Canasta de Willy Hernangomez [1] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Aleksandar Lazic Kenan Kamenjas [1] encesta el segundo tiro libre Kenan Kamenjas [1] encesta el primer tiro libre 2ª Falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Kenan Kamenjas cuando lanzaba de dos. Rebote ofensivo de Adin Vrabac [1] tras fallar su lanzamiento a canasta Santi Aldama [1] encesta el tiro libre adicional 1ª falta personal de John Roberson [1] sobre Santi Aldama cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla y tiro libre adicional por la %number%ª falta de John Roberson El balón sale fuera. Darío Brizuela [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic. Gancho de Edin Atic [1] Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla Jusuf Nurkic [1] encesta el segundo tiro libre Jusuf Nurkic [1] falla el 1º tiro libre 1ª Falta personal de Santi Aldama [1] sobre Jusuf Nurkic cuando lanzaba de dos. Santi Aldama [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Edin Atic. Bomba de Jusuf Nurkic [1] Sergio de Larrea [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Amar Alibegović. Jusuf Nurkic [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Santi Aldama. Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Sergio de Larrea John Roberson [1] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Joel Parra. Primera falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Jusuf Nurkic Jaime Pradilla [1] encesta el segundo tiro libre Jaime Pradilla [1] encesta el primer tiro libre 1ª Falta personal de Amar Alibegović [1] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos. Amar Alibegović [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra. Edin Atic [1] roba el balón a Santiago Yusta Bandeja de Amar Alibegović [1] tras un contraataque Santiago Yusta [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksandar Lazic. Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Santiago Yusta. Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic. Amar Begic [1] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra. Joel Parra [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic. Bandeja de Amar Begic [1] Jaime Pradilla [1] falla el triple. El balón se va fuera. Primera falta personal de Amar Begic [1] sobre Joel Parra Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra El balón sale fuera. Inicio del partido
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete