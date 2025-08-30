España - Bosnia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido del Eurobasket 2025 hoy

La selección española no pudo comenzar con buen pie su andadura en el Eurobasket 2025. En el Cyprus Arena de Limassol (Chipre), convertido prácticamente en una caldera georgiana, 'La Familia' cayó contundentemente ante Georgia (83-69) en un encuentro que reflejó las dudas ya mostradas durante la preparación, donde los de Sergio Scariolo solo habían sumado una victoria en seis amistosos. 14 abajo y la primera vez en la historia que España pierde ante Georgia.

España afronta el duelo contra Bosnia con la obligación de mantener la concentración frente a una selección que, aunque sin gran experiencia en las fases finales del Eurobasket, cuenta con argumentos suficientes para complicar el partido. El conjunto balcánico se apoya en su poderío físico y en la intensidad defensiva, especialmente cerca del aro, donde trata de imponer su fuerza en el rebote para correr al contraataque.

La selección española deberá vigilar esos desajustes y evitar pérdidas innecesarias que alimenten el juego en transición de su rival. En ataque, la movilidad y la circulación rápida del balón serán fundamentales para abrir espacios frente a una defensa que acostumbra a cerrarse en la pintura. Además, España tendrá que estar atenta al acierto exterior de los bosnios, capaces de mantenerse en el partido si encuentran buenas rachas de tiro. Con un planteamiento sólido y ritmo constante, la selección tratará de imponer su mayor experiencia y profundidad de banquillo para marcar diferencias desde el inicio.

A qué hora es el partido de España contra Bosnia del Eurobasket

El debut deja a 'La Familia' en una situación delicada en el Grupo C. España deberá reaccionar cuanto antes, con Bosnia el sábado 30 a las 20:30.

Dónde ver el España - Bosnia del EuroBasket 2025 en televisión y online hoy

Todos los partidos de la Selección en el EuroBasket 2025 se ven en televisión en España a través de RTVE, que se reserva la emisión en sus distintos canales (La1, La2 o Teledeporte) en función de sus ajustes de programación o el interés general. Asimismo, los encuentros de España se pueden ver en su plataforma de streaming RTVE Play.

La alternativa a la cadena pública es DAZN, que alcanzó un acuerdo con FIBA para la distribución a nivel global de Courtside 1891, la plataforma de FIBA en la que se emite todo el EuroBasket y el resto de las competiciones FIBA. En caso de ya tener una cuenta activa en DAZN, la suscripción a Courtside 1891 cuesta 9,99 euros al mes o 25,99 euros por un año. Solo ahí se ve íntegramente el torneo, puesto que RTVE únicamente tiene los derechos de un partido por día.