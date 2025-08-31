España aplasta a Bosnia y endereza el rumbo en el Eurobasket

España ha mostrado una cara diferente. La selección no se dio por vencida y, con garra y carácter, ganó a Bosnia (88-67) en el segundo partido de fase de grupos del Eurobasket 2025. Después del nivel mostrado en la serie de seis ... amistosos de preparación —en los que solo ganó uno— y de la paliza que nos dio Georgia el pasado jueves, los de Scariolo salieron a aplastar en la cancha del Spyros Kyprianou Arena de Limassol.

El partido comenzó con muchas interrupciones. El técnico bosnio desperdició el 'challenge' con el marcador 0-2 a su favor, reclamando la posesión en una jugada en la que, después de un rebote, parecía tocar en un jugador de Bosnia, pero que tras la revisión los árbitros concedieron a España. Tres minutos del primer cuarto y solo dos canastas, las dos bosnias.

España comenzó a mostrar carencias en ataque, pero no tardó mucho Santi Aldama en hacer de las suyas, haciendo méritos para comandar a los de Scariolo hacia la ansiada victoria. Ambos equipos intercambiaron golpes y mantuvieron el marcador igualado, pero España, superior en los tres últimos minutos, cerró el primer compás (24-16).

En el segundo cuarto España salió con más hambre todavía. Serios en defensa, atentos a los rebotes y con cuatro triples consecutivos —dos de Darío Brizuela— (37-24). Santi Aldama, completamente 'on fire', dio show en el parqué de Limassol. Además, debutó Yankuba Sima en el Eurobasket. Con el paso de los minutos el dominio de España cada vez fue más notable. Scariolo, muy activo en el banquillo, motivó a sus jugadores con intensidad. Dominio contundente de 'La Familia' en la primera mitad del partido (44-30).

En el tercer cuarto España trabajó para aumentar su renta en el luminoso, llegando a colocarse por 22 puntos arriba. Los bosnios, completamente superados, no pudieron hacer frente al espíritu ganador que mostró la selección (72-47).

El último parcial pareció una copia de los anteriores. España arrasó. Willy también quiso sumarse a la fiesta y lo hizo: imperial en defensa y muy preciso en ataque, con un pleno en tiros libres y un 86% de acierto en tiros de campo. Los de Scariolo mostraron rapidez y frescura en las combinaciones, hallando siempre al hombre libre y castigando a la selección de Aziz Bekir (83-59). Desde la sombra, Darío Brizuela completó un partidazo. Incluso la red de la canasta pareció resistirse a que terminara el espectáculo español: suelta por dos agarres, obligó a detener el encuentro para sustituirla. Tras la reanudación, España firmó el triunfo con autoridad y disipó las dudas que habían surgido tras la derrota frente a Georgia.

Con Turquía, Serbia, Alemania y Finlandia ya clasificadas para octavos de final, España buscará la consolidarse al frente del grupo C de fase de grupos del Eurobasket 2025. Chipre, este domingo a las 17.15, será el próximo rival, antes de los duelos más exigentes contra Italia el 2 de septiembre y Grecia el jueves 4.