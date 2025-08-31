Suscribete a
ABC Premium

bALONCESTO / EUROBASKET 2025

España aplasta a Bosnia y endereza el rumbo en el Eurobasket

La selección supera a los bosnios, despeja dudas y muestra una cara diferente en su segundo partido del torneo (88-67)

Bosnia, un riesgo gigante para España

Santi Aldama fue el mejor de la selección ante Bosnia
Santi Aldama fue el mejor de la selección ante Bosnia REUTERS

Eduardo R. Barrero

España ha mostrado una cara diferente. La selección no se dio por vencida y, con garra y carácter, ganó a Bosnia (88-67) en el segundo partido de fase de grupos del Eurobasket 2025. Después del nivel mostrado en la serie de seis ... amistosos de preparación —en los que solo ganó uno— y de la paliza que nos dio Georgia el pasado jueves, los de Scariolo salieron a aplastar en la cancha del Spyros Kyprianou Arena de Limassol.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app