Francia descubre las carencias de una España que lo intentó hasta el final

En el examen de entidad de esta preparación para el Eurobasket, España está cerca, muestra buena cara, soluciones y ganas, aunque también ha descubierto los deberes para mejorar con vistas al torneo. Ahí están los rebotes defensivos, la falta de acierto desde el perímetro que dio con esa derrota por 67-75 en el encuentro disputado en Badalona.

París, el sábado, decidirá si España iguala este doble cara a cara o si 'Les Bleus' se llevan ambos choques. Visto lo sucedido en Badalona, con el ilustre Ricky Rubio en la grada de su 'casa', España no se encontró a sí misma en ningún momento y deberá cambiar cosas para, como apuntó Scariolo en la previa, reducir el 'gap' entre ambos equipos.

Planta cara, muestra carácter y valentía, pero no le llegó para imponerse a Francia, el examen de entidad que tenía en esta preparación para el Eurobasket. Un mal primer cuarto, errores en los tiros libres y pocos rebotes defensivos y ofensivos castigaron a los de Scariolo ante los franceses, que exhiben un punto más de superioridad –fueron plata olímpica el pasado verano– y también muestran las carencias de la selección nacional, obligada a mejorar en los próximos días. El sábado, no obstante, tendrá España oportunidad de resarcirse.

Sin Aldama ni Alberto Díaz, ausentes por molestias físicas, Willy Hernangómez, Yusta y Sima empujaron cuanto pudieron. Con el 14-25 del primer cuarto y un segundo en el que los galos endosaron un parcial (que venía abierto) de 0-11, el duelo pintaba muy mal. Pero reaccionó bien el equipo de Sergio Scariolo y los españoles, con un 8-0 liderado por Santi Yusta, soñaron. Pero Yabusele y Okobo aparecieron para volver a poner tierra de por medio, hasta llegar al 35-43 del descanso.

Otro arreón al inicio de la segunda parte permitió acercarse en el marcador. Parra, De Larrea y Pradilla apretaban el marcador (44-46). Un tercer parcial (17-15) de muy baja anotación que fue fiel reflejo, resumen, de lo sucedido en general en el partido. España se acercó, llegó a tener pelota para ponerse por delante en el marcador, pero las pérdidas condenaron a los locales.

En físico gana Francia de sobras. Y su juego tosco, lento y rápido a la vez, desquició a una España falta de puntos. Los momentos más calientes pasaron por las manos de los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, pero en ningún momento España estuvo cerca de la victoria. Parecía entonces que España podía reaccionar, pero el partido estuvo demasiado parado por los muchos tiros libres que se tiraron (29 España y 27 Francia).

Así, con el crono detenido mucho más de lo deseado para poder desplegar un buen espectáculo de baloncesto, el partido no pasará a la historia. No fue entretenido, salvo alguna acción espectacular de Willy Hernangómez o de Zaccharie Risacher, el joven galo número 1 del draft que nació en Málaga pero juega defendió el 'bleu'.

España, a remolque, sin los puntos que sí tenían no hace tanto los ya retirados Sergi Llull o Rudy Fernández, debe hallar otro camino al éxito. Sobre todo, mientras no pueda disponer de Santi Aldama. Entonces, el juego interior deberá ser el arma decisiva, porque en la línea exterior, salvo Brizuela cuando está enchufado, poco hay de donde tirar. Esta Familia mermada tiene entrega, fuerza y trabajo, sin duda, pero pese a los Hernangómez, que fueron tirando del carro, fue la Francia de Risacher la que se llevó el primer duelo.