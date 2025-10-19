Durant se convierte en el jugador que más dinero ha ganado en la historia de la NBA

Kevin Durant, uno de los mejores anotadores de la historia de la NBA, octava mejor marca con 30.571, está a punto de comenzar su temporada número 18 en la liga estadounidense. Lo hará con los Houston Rockets, el quinto equipo de ... su carrera y al que llegó el pasado verano traspasado desde los Phoenix Suns. De hecho, los tejanos no se lo han pensado dos veces y, pese a sus 37 primaveras, acaban de renovarle hasta 2027 por una cantidad cercana a los 90 millones de dólares, unos 77 millones de euros.

Si a la extensión se le añade lo que cobrará por el último año de vinculación con los Suns, 54,7 millones, Durant se embolsará en los próximos tres años unos 144. Cifra que, sumada a todos lo que ha acumulado durante su trayectoria en la competición, asciende hasta los 598. Ningún otro jugador ha acumulado tanto a base de contratos en la historia de la competición y solo LeBron James (583) se acerca a la fortuna del alero.

Tras desembarcar en la NBA en 2007, los Seattle Supersonics, después de elegirle en el Draft, le firmaron un contrato de cuatro años a cambio de 19 millones y medio. Cuatro campañas más tarde, la franquicia, ya convertida en los Oklahoma City Thunder, le dieron una extensión máxima de cinco años por casi 90 millones.

Tras cumplir su vinculación con los Thunder, en 2016 se convirtió en agente libre y firmó con los Golden State Warriors, donde se conseguiría dos campeonatos junto a Stephen Curry. En San Francisco, recibiría 120 millones hasta que acabó su vinculación en 2022. Con los Suns, 144, con los Brooklyn Nets 164.2 y, con los Rockets, al menos 144. Una carrera espectacular que ha sido correspondida con un muy buen dote económico.