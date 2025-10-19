Suscribete a
baloncesto

Durant se convierte en el jugador que más dinero ha ganado en la historia de la NBA

Tras renovar con los Rockets, ya acumula 598 millones de dólares en sus 17 años de carrera

Kevin Durant, en la pretemporada de los Houston Rockets
Pablo Lodeiro

Kevin Durant, uno de los mejores anotadores de la historia de la NBA, octava mejor marca con 30.571, está a punto de comenzar su temporada número 18 en la liga estadounidense. Lo hará con los Houston Rockets, el quinto equipo de ... su carrera y al que llegó el pasado verano traspasado desde los Phoenix Suns. De hecho, los tejanos no se lo han pensado dos veces y, pese a sus 37 primaveras, acaban de renovarle hasta 2027 por una cantidad cercana a los 90 millones de dólares, unos 77 millones de euros.

