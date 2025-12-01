Suscribete a
ABC Premium

baloncesto

Lágrimas en España: Osobor tiene destrozada la rodilla

El pívot sufrió una dura lesión durante el duelo ante Georgia y no volverá hasta finales de 2026

La España de Chus desata la ilusión ante Georgia

Osobor, ante Georgia
Osobor, ante Georgia FEB
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Great Osobor, sensación de la selección española de baloncesto, se destrozó la rodilla durante el encuentro clasificatorio para el Mundial de 2027 del pasado domingo ante Georgia. Como comunicó al Federación este lunes, el navarro tiene tiene un esguince del ligamento ... lateral interno de su rodilla izquierda, una rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y una rotura del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación. Un contratiempo que le obligará a pasar por el quirófano y que le tendrá en el dique seco hasta el último tercio de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app