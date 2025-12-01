Lágrimas en España: Osobor tiene destrozada la rodilla

Great Osobor, sensación de la selección española de baloncesto, se destrozó la rodilla durante el encuentro clasificatorio para el Mundial de 2027 del pasado domingo ante Georgia. Como comunicó al Federación este lunes, el navarro tiene tiene un esguince del ligamento ... lateral interno de su rodilla izquierda, una rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y una rotura del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación. Un contratiempo que le obligará a pasar por el quirófano y que le tendrá en el dique seco hasta el último tercio de 2026.

«La FEB quiere mostrar su tristeza por este diagnóstico y el apoyo firme al jugador, a quien acompañará en todo lo que sea necesario durante su proceso de recuperación. La Familia espera la vuelta de Great, que se ha hecho un hueco en el corazón de todos en muy poco tiempo», aseguró el organismo en un comunicado.

El pívot, que había deslumbrado en su debut como internacional ante Dinamarca (12 puntos, ocho rebotes), solo duró un minuto y 51 segundos en pista contra los georgianos. El escolta del Baskonia Mate Khatiashvili, en el primer cuarto, penetró a canasta con tan mala suerte que impactó de lleno con la rodilla de Great, que inmediatamente se fue al duelo entre intensos gestos dolor. El jugador de 22 años fue incapaz de levantarse por su propio pie y tuvo que irse a los vestuarios acompañado de un miembro del cuerpo médico español y Toko Shengelia, estrella rival.

Inmediatamente, fue llevado a un hospital de Tenerife y, aunque la FEB no aportó ninguna información, Chus Mateo dejó entrever en rueda de prensa que los presagios no eran buenos. «Lo peor es la lesión de Osobor. Estamos muy tristes por él porque es un chico joven. Cualquier lesión es triste y es un drama. Esperemos que sea lo menos posible. No pinta bien, no podía seguir. Sólo puedo desearle lo mejor. Me da mucha pena».

Noticia Relacionada Las deserciones consentidas de la canasta española que no pasan en el fútbol o en el tenis Pablo Lodeiro La selección es de las pocas que libera a los internacionales de equipos de Euroliga durante los parones

Osobor, de padres nigerianos, nacido en la localidad de Murchante y criado en Tudela, es una de las grandes perlas del baloncesto nacional. Tras pasar su adolescencia en Inglaterra, con 18 años se fue as Estados Unidos, donde destacó en la liga universitaria. El pasado verano probó suerte con los Houston Rockets de la NBA durante la pretemporada y, tras disputar un torneo con las categorías inferiores de la selección, fichó por el Science City Jaena, donde es considerado como uno de los interiores más dominantes del campeonato alemán.