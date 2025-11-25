Suscribete a
Michelin entrega sus prestigiosas estrellas a los mejores restaurantes de España y Portugal

baloncesto / euroliga

La defensa da al Madrid un triunfo de categoría en casa del líder

Los blancos se imponen al Hapoel (74-75) para sumar su segunda victoria a domicilio

Clasificación y resultados de la Euroliga

Sergio Scariolo
Sergio Scariolo efe
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

El Madrid parece haber convertido sus mayor debilidad en fortaleza. Tras sumar cuatro derrotas en cinco desplazamientos, los blancos se impusieron al Hapoel en su bastión búlgaro, el mismo en el que solo el Maccabi había conseguido triunfar hasta la fecha. Las canastas de Hezonja ... o la energía de Feliz fueron decisivos en la derrota infligida al líder de la tabla, pero, sin duda, fue su defensa coral la culpable de semejante éxito. Los de Scariolo consiguieron minimizar el potente arsenal hebreo para, en las últimas posesiones, acometer dos robos que pusieron fin a la contienda.

