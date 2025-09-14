Suscribete a
Schroder finiquita a Turquía y Alemania se proclama campeona

Los germanos se hacen con la corona europea tras una final decidida por el base en los últimos segundos (83-88)

Mumbrú, el éxito de un entrenador en la sombra

Los jugadores alemanes celebran su triunfo en el Eurobasket
Pablo Lodeiro

Tras el ciclo ganador de la selección española, una nueva dinastía se ha alzado. Alemania, tras proclamarse campeona del mundo en 2023 y obtener un meritorio cuarto puesto en los Juegos de París 2024, se convirtió campeona de Europa ante Turquía. La final, muy ... ajustada, estuvo decidida por Schroder en las posesiones finales. El base, que acabó con 16 puntos y 10 asistencias, enlazó seis tantos para erradicar la valentía otomana, que contó una vez más con una gran versión de Sengun (28). Sin embargo, el pívot erró el tiro decisivo y fueron los pupilos del español Álex Mumbrú los que reconquistaron un Eurobasket dos décadas después.

