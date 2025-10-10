Suscribete a
Barça
Barça
0
0
Valencia Basket Club
Euroliga. Viernes 10/10 20:30h. Estadio Palau Blaugrana.

baloncesto / euroliga

Barcelona - Valencia, estadísticas del partido

Consulta todos los números del duelo correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga de baloncesto

Barcelona - Valencia, estadísticas del partido

Equipos

Barça Barcelona
VAL Valencia Basket Club
Tiros de 2
0 Intentos 0
0 Canastas 0
nan % Aciertos nan
Tiros de 3
0 Intentos 0
0 Canastas 0
nan %Aciertos nan
Tiros libres
0 Intentos 0
0 Canastas 0
nan %Aciertos nan
Rebotes
0 Total 0
0 Ofensivos 0
0 Defensivos 0
Tapones
0 Realizados 0
0 Recibidos 0
0 Asistencias 0
0 Pérdidas 0
0 Recuperaciones 0
Jugadores
BarçaMJPTOSVAL
0 J. Bolomboy 000
2 Juani Marcos000
6 Jan Vesely000
8 Darío Brizuela000
13 Tomas Satoransky000
17 Juan Núñez000
20 Nicolás Laprovittola000
21 Will Clyburn000
23 Tornike Shengelia000
44 Joel Parra000
14 Guillermo Hernangómez000
19 Youssoupha Birima Fall000
40 Mohamed Dabone000
41 Sayon Keita000
Valencia Basket ClubMJPTOSVAL
0 Brancou Badio000
1 Kameron Taylor000
2 Josep Puerto000
4 Jaime Pradilla Gayán000
3 Nate Reuvers000
8 Jean Montero000
18 Ike Iroegbu000
5 Sergio de Larrea000
6 Xabier López-Arostegui000
10 Omari Moore000
13 Darius Thompson000
32 Isaac Nogués000
24 M. Costello000
12 Neal Sako000
23 Jorge Carot Hernández000
65 Vincent Valerio000
77 Nathan Sestina000
7 Yankuba Sima Fatty000
Los mejores
Puntos
Yankuba Sima FattyValencia Basket Club0
Jan VeselyBarça0
Darío Brizuela ArrietaBarça0
Tomas SatoranskyBarça0
Faltas cometidas
Yankuba Sima FattyValencia Basket Club0
Jan VeselyBarça0
Darío Brizuela ArrietaBarça0
Tomas SatoranskyBarça0
Rebotes ofensivos
Yankuba Sima FattyValencia Basket Club0
Jan VeselyBarça0
Darío Brizuela ArrietaBarça0
Tomas SatoranskyBarça0
Rebotes defensivos
Yankuba Sima FattyValencia Basket Club0
Jan VeselyBarça0
Darío Brizuela ArrietaBarça0
Tomas SatoranskyBarça0
Asistencias
Yankuba Sima FattyValencia Basket Club0
Jan VeselyBarça0
Darío Brizuela ArrietaBarça0
Tomas SatoranskyBarça0
