Punter encumbra al Barça en un glorioso combate contra el Valencia

Barcelona y Valencia regalaron un duelo glorioso, uno que parece difícil de superarse esta temporada pese a que solo hayan transcurrido tres jornadas de la Euroliga. Un combate a tumba abierta entre dos conjuntos que priorizaron el valor y los fuegos artificiales sobre ... la estrategia y las defensas. Tras 40 minutos asfixiantes, salieron los azulgranas vencedores, en gran parte, gracias al gigantesco último cuarto de Kevin Punter, que sumó 12 puntos, 27 en total, para finiquitar a los naranjas, que suman la primera derrota de su campaña.

Barcelona 108 - 102 Valencia Tercera jornada de la fase regular de la Euroliga Barcelona Satoransky (14), Punter (27), Clyburn (17), Shengelia (12), Hernangómez (14); Marcos (2), Cale (5), Norris (3), Vesely (8), Brizuela (3), Parra (4).

Satoransky (14), Punter (27), Clyburn (17), Shengelia (12), Hernangómez (14); Marcos (2), Cale (5), Norris (3), Vesely (8), Brizuela (3), Parra (4). Valencia De Larrea (5), Puerto (7), Moore (21), Sako (14), Costello (8); Badio (15), Taylor (5), Reuvers (4), Pradilla (4), Thompson (19), Nogués (0), Sestina (0).

Quiso el Valencia atropellar al Barça desde el inicio, liderados los naranjas por un Omari Moore que, pese a solo llevar unos partidos en el Roig Arena, apunta a jugador descomunal. Sin embargo, los azulgranas parecen muy peligrosos al no tener demasiado que perder. Shengelia y Willy se alinearon para destrozar la zona rival, Clyburn disparó con mucha precisión y, con velocidad, se hicieron con la primera ventaja de la noche. El ritmo frenético beneficiaba a los locales, aunque el Valencia comenzaba a calentarse poco a poco gracias a Thompson y Badio, ambos muy acertados desde la línea de tres. Tras un descomunal tiroteo, el Barça llegó al segundo cuarto con una ventaja mínima (26-25).

Nadie pisaba el freno, temerarios catalanes y valencianos en una carrera caótica, diabólica y de lo más adictiva. Punter sacó su legendario aguijón y Shengelia remató el parcial con un salvaje mate al contrataque, acciones que permitieron al Barça abrir brecha de nuevo. Felicidad efímera, pues el Valencia tiene todo un arsenal de talento a su disposición. Esta vez fue Badio, canterano azulgrana en su día, el que se convirtió en una presa inalcanzable, en un abanico de genialidades que propulsó al Valencia hasta su primer liderazgo antes del descanso (48-49).

Tras el paso por los vestuarios, el Valencia intentó subir las pulsaciones defensivas, aunque sus intenciones fueron solapadas por un Barcelona que mostraba un orgullo y una riqueza ofensiva sin parangón. Su parcial fue de 10-0 tras una bandeja de Satoransky y, después de dos triples de Clyburn, los naranjas estaban seis abajo. Suerte tuvieron de que al fin apareciese el prodigioso y precoz De Larrea, pese a que los esfuerzos del internacional español quedaron en anécdota tras seis tantos consecutivos de Punter. No obstante, el Valencia pudo aprovechar ciertos errores infantiles de los locales para llegar al último periodo con vida (78-75).

Noticia Relacionada Okeke se permite ilusionar al madridismo ante el Asvel Pablo Lodeiro El pívot estadounidense, autor de 17 puntos, da a los blancos su segunda victoria de la temporada continental (85-72)

Con tres fogonazos que se tradujeron en siete puntos consecutivos, Thompson volvió a reescribir el guion del glorioso duelo. Los de Pedro Martínez, por sorpresa, estaban de nuevo con ventaja y les tocaba a los catalanes caminar por el abismo, pues un resbalón podía significar una brecha inasumible. Como cabía esperar, hubo reacción, con Punter otra vez convertido en punta de lanza. Las heridas que produjo el bombardero del Bronx en el Valencia fueron profundas, dolorosas en lo anímico. Anotó y anotó hasta que solo quedaron escombros en el bando visitante.