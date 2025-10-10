Suscribete a
Vídeo de la declaración
El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

Baloncesto / euroliga

Punter encumbra al Barça en un glorioso combate contra el Valencia

El estadounidense suma 27 puntos para infligir a los naranjas la primera derrota de su temporada (108-102)

Resultados y clasificación de la Euroliga

Punter intenta anotar ante el valencianista Moore
Punter intenta anotar ante el valencianista Moore
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Barcelona y Valencia regalaron un duelo glorioso, uno que parece difícil de superarse esta temporada pese a que solo hayan transcurrido tres jornadas de la Euroliga. Un combate a tumba abierta entre dos conjuntos que priorizaron el valor y los fuegos artificiales sobre ... la estrategia y las defensas. Tras 40 minutos asfixiantes, salieron los azulgranas vencedores, en gran parte, gracias al gigantesco último cuarto de Kevin Punter, que sumó 12 puntos, 27 en total, para finiquitar a los naranjas, que suman la primera derrota de su campaña.

