El Barcelona gana el tercer partido a Zalgiris (66-77) y ya está en la Final Four

El Barcelona ya está en la Final Four. Lo tenía todo de cara el Barcelona para cerrar su pase a la Final Four por la vía rápida tras sus dos victorias en el Palau Blaugrana. Aunque no hubiera ganado en este escenario en sus dos últimas visitas. El Zalgirio Arena supura baloncesto por los cuatro costados de su cancha, con 15.000 gargantas empujando a los suyos. 15.000 camisetas verdes para impresionar a los culés. Y lo sabía bien Saras Jasikevicius, quien se retiró como jugador e inició su carrera como entrenador en Kaunas. También Rokas Jokubaitis, ahora azulgrana tras formarse en el club báltico. Pero el Barcelona no se dejó sorprender y ganó un partido en el que la victoria se decantó tras el descanso. Los dos primeros cuartos fueron extraños, con muchos fallos pero la calidad de los culés se impuso. Vasely, Satoranki y Tobey fueron determinantes en momentos complicados.

Buen inicio del Barcelona en el primer cuarto, proyectando todo su juego ofensivo sobre Satoranski y Vesely (seis puntos consecutivos). El pívot checo parece tenerle tomada la medida a Zalgiris. Nervios en los primeros minutos con concatenación de rrortes pero con los azulgranas algo más entonados. Enseguida se fueron en el electrónico (3-8) y llegaron a desesperar a los lituanos que cuando se habían disputado siete minutos y medio solo habían anotado tres puntos. Montaba en cólera Kazis Maksvytis, que pedía un tiempo muerto para abroncar a sus jugadores. Sin entender lituano se le entendía todo al técnico local y se le oía desde la grada más alta. Surtió algo de efecto el rapapolvo. Movía mucho el banquillo Jasikevicius pero los culés empezaron a perder balones absurdos, errores impropios y Zalgiris comenzó a recortar. Al final el Barcelona se pudo cerrar el primer cuarto con una pequeña ventaja (10-13) que pudo ser enjugada en el último segundo si hubiera entrado el triple de Brazdeikis. Las pérdidas (8 del Barcelona y 3 del Zalgiris) y la baja anotación. Los lituanos solo tuvieron un 26 por ciento de acierto en tiros de 2) marcaron estos primeros diez minutos.

Si la pérdidas frenaron el inicio arrollador del Barcelona, Jasikevicius trató de aleccionar a los suyos para frenar esa sangría. Salió mucho más agresivo Zalguiris en el segundo cuarto. Dimsa encadenó tres jugadas de canasta con tiro adicional. El Barcelona había anotado cuatro puntos en siete minutos y los verdes se ponían por delante 19-17. Seguían esperando los culés a Mirotic, que aún no se había estrenado. Se crecían los de Kaunas y marcaban la mayor distancia hasta el momento, cinco puntos (24-19). Se desgañitaba Jasikevicius en la banda. Si ya gesticula cuando gana, no hace falta imaginarlo cuando pierde. Todo lo que le entraba a Vesely hasta entonces, lo empezaba a fallar el checo. Alex Abrines logró un triple balsámico para romper la mala racha anotadora y retornar la confianza a los suyos. Se ponía a dos el equipo catalán a falta de tres minutos para el descanso. A pareció entonces Mirotic con un triple para revertir el marcador. Es lo que tienen los genios, que pueden estar en su mundo y pegan el zarpazo en el momento clave. Al final el segundo cuarto acabó igualado (16-16), lo que le permitió al Barça irse con una mínima ventaja de tres puntos al descanso (26-29).

Un tercer cuarto de color azulgrana

La segunda parte comenzó como la primera, con Satoranski anotando pero los errores y las imprecisiones volvieron a aparecer. Vesely se desesperaba, fallaba desde la media distancia lo que antes anotaba, pero ahí estaba su compatriota para remediarlo y con dos triples consecutivos mantenía la ventaja culé. Satoranski ejercía de líder y se iba a los doce puntos. Se alguien se merecía una técnica a estas alturas era Maksvytis, que en el descanso ya se lo tenían que llevar entre dos de su equipo porque se comía a los árbitros. Gesticuló como un saltimbanqui para pedir una antideportiva y se fue con la técnica bajo el brazo. Descentró a sus jugadores y en la siguiente jugada Laprovittola forzó una falta que le reportó tres tiros libres. El Barcelona se despegaba en el marcador: 32-41 a falta de 5:39 par ale fin del tercer cuarto.

Intercambio de golpes en los últimos minutos del tercer cuarto. Acertados los dos equipos, sumando casi lo que en los dos cuartos anteriores. Eso beneficiaba al Barcelona, que estaba por delante en el marcador perolas distancias aún eran muy cortas como para respirar. Un triple de Abrines alejaba a los culés a nueve puntos pero aún quedaba un mundo: 2:40. Maksvytis seguía taladrando a sus jugadores en cada tiempo muerto y Jasikevicius tiraba de táctica para reforzar la defensa de los suyos. Dos triples seguidos de Tobey ponía la máxima distancia en el partido (43-56). Un tercer triple 'mataba' a Zalgiris en los instantes finales (48-61). El tercer cuarto se cerraba con un parcial de (22-31). El Barça ya era mucho más reconocible en ataque.

Lo que parecía decidido empezó a torcerse. Un parcial de 10-0 volvió a meter al Zalgiris en el partido y desesperó a Jasikevicius, que trató de poner freno a la orgía lituana con un tiempo muerto. Apretaba la grada. Pero entre Vesely y Abrines (parcial de 0-7) solventaron la papeleta y volvieron a colocar al Barcelona a trece puntos de distancia (55-68). En medio de la zozobra llegó el suspiro. Faltaban cinco minutos para el final. La diferencia se mantenía y el tiempo pasaba. Se calmaba Saras.