Barça - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Euroliga hoy

El formato de las competiciones hace posible presenciar hasta dieciséis Clásicos a lo largo de una temporada. Sin embargo, ya no se puede alcanzar ese número este curso por la ausencia del Barça de la Supercopa de España, para nada habitual.

Eso provoca, además, ... que el de este viernes sea el primer Barça - Madrid del ejercicio 2025-26. Un encuentro que llega en la novena jornada de Euroliga, aún en el primer tercio de una competición más larga que nunca por los 38 partidos de liga regular debido a la ampliación a 20 equipos.

Barça y Madrid llegan en una situación muy parecida, con una trayectoria irregular y un balance similar. Los de Joan Peñarroya, con cinco victorias y tres derrotas, por un 4-4 del conjunto de Scariolo, que sí está en una situación clasificatoria en Liga ACB mejor que su principal rival.

Ni mucho menos es un Clásico decisivo, ni siquiera teniendo en cuenta el arranque del renovado Real Madrid, pero sí un Clásico marcado por las dudas y por la necesidad de demostrar que ambos sí dan la respuesta que se espera de ellos en los días más señalados.

El partido de este viernes va a suponer, salvo sorpresa, el debut del último fichaje madridista, el pívot ucraniano Alex Len, con más de diez temporadas de experiencia en la NBA.

Antes del inicio tendrá lugar un acto de homenaje a Álex Abrines, último capitán del Barça que anunció su retirada el pasado verano a escasas semanas de cumplir los 32 años. El exinternacional español vistió la camiseta azulgrana durante diez temporadas, repartidas en dos etapas, debido a su marcha a la NBA (Oklahoma City Thunder) entre medias.

Gracias por todo, baloncesto ❤️🏀 pic.twitter.com/4UjRjHdPEp — Alex Abrines (@alexabrines) July 22, 2025

A qué hora es el Barça - Real Madrid de Euroliga hoy

El partido de la jornada 9 de la Euroliga entre el Barça y el Real Madrid se disputa hoy viernes 7 de noviembre a las 20:30 horas en el Palau Blaugrana, en Barcelona.

Dónde ver por televisión el Barça - Real Madrid de Euroliga hoy

El partido entre el Barça y el Real Madrid se emite en España en Movistar Plus+, la plataforma que posee los derechos de la Euroliga en nuestro país. Concretamente, en los canales Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (63).

Al emitirse en el dial 7, significa que el encuentro, que tendrá una previa desde las 20:00 horas, está incluido en el servicio de streaming con suscripción mensual por 9,99 euros al mes, independientemente de ser cliente de Movistar o no.