Suscribete a
ABC Premium

Barça - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Euroliga hoy

Conoce a qué hora es el partido del Barça ante el Real Madrid y dónde seguir el partido de la Euroliga de baloncesto hoy

Un gigante ucraniano para taponar las carencias del Madrid

Barça - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Euroliga hoy
Barça - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Euroliga hoy REAL MADRID BALONCESTO
Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El formato de las competiciones hace posible presenciar hasta dieciséis Clásicos a lo largo de una temporada. Sin embargo, ya no se puede alcanzar ese número este curso por la ausencia del Barça de la Supercopa de España, para nada habitual.

Eso provoca, además, ... que el de este viernes sea el primer Barça - Madrid del ejercicio 2025-26. Un encuentro que llega en la novena jornada de Euroliga, aún en el primer tercio de una competición más larga que nunca por los 38 partidos de liga regular debido a la ampliación a 20 equipos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app