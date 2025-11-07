BALONCESTO
Barça - Real Madrid, estadísticas del partido de Euroliga
Todos los números del encuentro entre azulgranas y blancos correspondiente a la jornada 9 de la fase regular de la Euroliga
Equipos
Barcelona
RMC
Tiros de 2
15 Intentos 16
8 Canastas 9
53.33 % Aciertos 56.25
Tiros de 3
9 Intentos 11
5 Canastas 8
55.56 %Aciertos 72.73
Tiros libres
4 Intentos 5
4 Canastas 5
100.00 %Aciertos 100.00
Rebotes
6 Total 12
1 Ofensivos 3
5 Defensivos 9
Tapones
0 Realizados 0
1 Recibidos 0
8 Asistencias 6
1 Pérdidas 1
0 Recuperaciones 1
Jugadores
|Barça
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|0 J. Bolomboy
|9
|5
|1 / 2
|1 / 1
|0 / 0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|5
|2 Juani Marcos
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6 Jan Vesely
|8
|8
|4 / 5
|0 / 0
|0 / 0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|8
|8 Darío Brizuela
|5
|0
|0 / 1
|0 / 1
|0 / 0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|13 Tomas Satoransky
|8
|7
|1 / 1
|1 / 1
|2 / 2
|1
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|12
|17 Juan Núñez
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20 Nicolás Laprovittola
|6
|5
|0 / 1
|1 / 2
|2 / 2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|21 Will Clyburn
|8
|3
|0 / 0
|1 / 3
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|23 Tornike Shengelia
|9
|4
|2 / 4
|0 / 0
|0 / 0
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|5
|44 Joel Parra
|5
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14 Guillermo Hernangómez
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19 Youssoupha Birima Fall
|6
|0
|0 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|40 Mohamed Dabone
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|41 Sayon Keita
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Los mejores
|Real Madrid
|MJ
|PTOS
|T2
|T3
|TL
|FC
|FR
|REB
|AS
|BP
|BR
|TAP
|VAL
|7 Facundo Campazzo
|7
|9
|0 / 0
|3 / 3
|0 / 0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|10
|0 T. Lyles
|7
|9
|2 / 3
|1 / 2
|2 / 2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|1 David Kramer
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6 Alberto Abalde
|4
|2
|1 / 1
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|8 Chuma Okeke
|7
|3
|0 / 0
|1 / 1
|0 / 0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|12 Theo Maledon
|7
|5
|1 / 1
|1 / 1
|0 / 0
|2
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|7
|24 Andres Rafael Feliz Sarita
|6
|2
|0 / 0
|0 / 0
|2 / 2
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|9 Gabriele Procida
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 Sergio Llull
|3
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|11 Mario Hezonja
|8
|10
|2 / 5
|2 / 4
|0 / 0
|0
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|10
|14 Gabriel Deck
|6
|2
|1 / 3
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|13 Izan Almansa
|0
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16 Usman Garuba
|6
|3
|1 / 1
|0 / 0
|1 / 1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|22 Walter Samuel Tavares
|4
|2
|1 / 2
|0 / 0
|0 / 0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|25 Oleksiy 'Alex' Len
|3
|0
|0 / 0
|0 / 0
|0 / 0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|Puntos
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|10
|Facundo Campazzo
|Real Madrid
|9
|T. Lyles
|Real Madrid
|9
|Jan Vesely
|Barça
|8
|Faltas cometidas
|Oleksiy 'Alex' Len
|Real Madrid
|2
|Theo Maledon
|Real Madrid
|2
|Jan Vesely
|Barça
|1
|Darío Brizuela Arrieta
|Barça
|1
|Rebotes ofensivos
|Gabriel Deck
|Real Madrid
|1
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|1
|Tornike Shengelia
|Barça
|1
|Chuma Okeke
|Real Madrid
|1
|Rebotes defensivos
|Gabriel Deck
|Real Madrid
|2
|Mario Hezonja
|Real Madrid
|2
|Tomas Satoransky
|Barça
|2
|Andres Rafael Feliz Sarita
|Real Madrid
|1
|Asistencias
|Jan Vesely
|Barça
|2
|Tomas Satoransky
|Barça
|2
|Tornike Shengelia
|Barça
|2
|Theo Maledon
|Real Madrid
|2
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete