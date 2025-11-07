Suscribete a
ABC Premium
Barça
Barça
34
47
2º cuarto
Real Madrid
Real Madrid
  • 1º Cuarto: 23-34
  • 2º Cuarto: 11-13

Euroliga. Viernes 07/11 20:30h. Estadio Palau Blaugrana.

BALONCESTO

Barça - Real Madrid, estadísticas del partido de Euroliga

Todos los números del encuentro entre azulgranas y blancos correspondiente a la jornada 9 de la fase regular de la Euroliga

Barça - Real Madrid, estadísticas del partido de Euroliga

Equipos

Barça Barcelona
RMC Real Madrid
Tiros de 2
15 Intentos 16
8 Canastas 9
53.33 % Aciertos 56.25
Tiros de 3
9 Intentos 11
5 Canastas 8
55.56 %Aciertos 72.73
Tiros libres
4 Intentos 5
4 Canastas 5
100.00 %Aciertos 100.00
Rebotes
6 Total 12
1 Ofensivos 3
5 Defensivos 9
Tapones
0 Realizados 0
1 Recibidos 0
8 Asistencias 6
1 Pérdidas 1
0 Recuperaciones 1
Jugadores
BarçaMJPTOSVAL
0 J. Bolomboy 955
2 Juani Marcos000
6 Jan Vesely888
8 Darío Brizuela50-2
13 Tomas Satoransky8712
17 Juan Núñez000
20 Nicolás Laprovittola653
21 Will Clyburn832
23 Tornike Shengelia945
44 Joel Parra500
14 Guillermo Hernangómez000
19 Youssoupha Birima Fall60-1
40 Mohamed Dabone000
41 Sayon Keita000
Real MadridMJPTOSVAL
7 Facundo Campazzo7910
0 T. Lyles798
1 David Kramer000
6 Alberto Abalde424
8 Chuma Okeke734
12 Theo Maledon757
24 Andres Rafael Feliz Sarita624
9 Gabriele Procida000
23 Sergio Llull302
11 Mario Hezonja81010
14 Gabriel Deck624
13 Izan Almansa000
16 Usman Garuba633
22 Walter Samuel Tavares423
25 Oleksiy 'Alex' Len30-2
Los mejores
Puntos
Mario HezonjaReal Madrid10
Facundo CampazzoReal Madrid9
T. LylesReal Madrid9
Jan VeselyBarça8
Faltas cometidas
Oleksiy 'Alex' LenReal Madrid2
Theo MaledonReal Madrid2
Jan VeselyBarça1
Darío Brizuela ArrietaBarça1
Rebotes ofensivos
Gabriel DeckReal Madrid1
Mario HezonjaReal Madrid1
Tornike ShengeliaBarça1
Chuma OkekeReal Madrid1
Rebotes defensivos
Gabriel DeckReal Madrid2
Mario HezonjaReal Madrid2
Tomas SatoranskyBarça2
Andres Rafael Feliz SaritaReal Madrid1
Asistencias
Jan VeselyBarça2
Tomas SatoranskyBarça2
Tornike ShengeliaBarça2
Theo MaledonReal Madrid2
Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app