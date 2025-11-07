Barça - Real Madrid, en directo: resultado, ganador y última hora del partido de la Euroliga hoy

Sigue en directo cómo va el Barça - Real Madrid con el resultado, el ganador y la última hora del partido de Euroliga.
21:03
32-47. Contraataque perfecto del Barcelona
21:02
25-47. TRIPLE de Hezonja
21:02
25-44. TRIPLAZO de Punter
21:00
29-44. Canasta de Vesely
21:00
27-44. TRIPLAZO de Maledon. 7 de 9 en triples para el Real Madrid
20:59
27-41 Satoransky anota dos tiros libres
20:59
Falta personal de Alex Len
20:58
25-41. Buena canasta de Maledon
20:58
Que GORRO de Okeke en defensa
20:57
25-39. Canastón de CALE
20:56
Falta personal de Maledon
20:55
23-39. Feliz anota dos tiros libres
20:55
Tiempo muerto. Se espera el debut de Alex Len, el nuevo pivote Del Real Madrid
20:53
Falta personal de Dario Brizuela
20:53
6 triple del Real Madrid en el partido
20:52
23-37. Triple de Hezonja
20:51
¡¡Arranca el segundo cuarto!!
20:49
Acaba el primer cuarto
Partidazo en el Palau. 11 arriba el Real Madrid.
20:49
23-34. TRIPLAZZZZO DESDE SU CASAAA, BOMBA DE OKEKE desde su CAMPO!!
20:48
21-31. Entrada a canasta de Hezonja
20:46
21-29. dos más uno para Garuba
20:45
21-26. Anota Hejzona
20:45
21-24. TRIPLE de Laprovittola.
20:44
18-24. Lyles anota los dos tiros libres. 9 puntos para él
20:43
18-22. Punter no falla
20:43
15-22. Otro TRIPLE de Campazzo!!!!
20:42
15-19. Canastón de Punter
20:42
13-19. TRIPLE de Campazzo
20:41
Vuelve Laprovittola!
20:41
13-16. Vesely IMPARABLE
20:41
11-16. ¡Showtime de Lyles! CANASTÓN!
20:40
11-14. Buena combinación en ataque del Barcelona
20:40
5 minutos del primer cuarto
20:38
9-14. Triple de Satoransky. El partido está loco
20:37
6-11. Responde el Barcelona
20:37
4-11. Triple del Real Madrid
20:37
Falta personal de Punter
20:36
Defiende bien el Real Madrid, ritmo alto en este inicio de partido
20:36
4-9. Canastón a la media vuelta de Lyles
20:35
4-7. Buena combinación Deck-Tavares
20:34
Falta personal de Campazzo
20:34
4-5. Entrada a canasta de Deck
20:33
Gorro de TAVARES, el Madrid defiende
20:33
4-3. Anota Vesely con un tiro cómodo
20:32
2-3. Anota Shengelia
20:31
0-3. CANASTÓN de Campazzo. TRIIIPLE!
20:31
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!
20:31
0-0 primera posesión para el Real Madrid
20:29
Homenaje a ALEX ABRINES en el Palau
20:29
Tavares TITULAR finalmente
20:28
Quinteto del Real Madrid: Campazzo, Lyles, Abalde, Deck y Tavares
20:27
Quinteto del Barcelona: Punter, Satoransky, Clyburn, Vesely y Shengelia
20:26
¡¡Suena el himno del Barcelona en un Palau abarrotado!!
20:20
¡10 MINUTOS para que comience el CLÁSICO!
20:17
El Barcelona llega con un balance de 5 victorias y 3 derrotas en las primeras ocho jornadas de la Euroliga
20:12
El Real Madrid no ha ganado todavía fuera de casa esta temporada en la Euroliga
4 victorias y 4 derrotas en las primeras ocho jornadas.
20:11
Scariolo: «Tavares ha viajado hoy con nosotros, es una muy buena prueba de compromiso»
20:08
Sergio Scariolo, antes del partido: «Es un partido que para los aficionados tiene un valor especial»
20:04
Vuelven Shengelia y Laprovittola al Barcelona
Joan Peñarroya cuenta con la plantilla al completo para afrontar el partido.
20:02
La victoria de hoy es fundamental para los dos equipos
20:01
¡30 MINUTOS para que empiece el partido en el Palau Blaugrana de Barcelona!
20:00
¡¡El Real Madrid calienta!!
19:59
¡Buenas tardes y bienvenidos a la jornada nueve de la Euroliga!
