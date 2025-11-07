Suscribete a
Barça
Barça
34
47
2º cuarto
Real Madrid
Real Madrid
  • 1º Cuarto: 23-34
  • 2º Cuarto: 11-13

Euroliga. Viernes 07/11 20:30h. Estadio Palau Blaugrana.

Directo BALONCESTO

Barça - Real Madrid, en directo: resultado, ganador y última hora del partido de la Euroliga hoy

Sigue en directo cómo va el Barça - Real Madrid con el resultado, el ganador y la última hora del partido de Euroliga

Barça - Real Madrid, en directo: resultado, ganador y última hora del partido de la Euroliga hoy
Barça - Real Madrid, en directo: resultado, ganador y última hora del partido de la Euroliga hoy efe

Eduardo R. Barrero

Sigue en directo cómo va el Barça - Real Madrid con el resultado, el ganador y la última hora del partido de Euroliga.

21:03

32-47. Contraataque perfecto del Barcelona

21:02

25-47. TRIPLE de Hezonja

21:02

25-44. TRIPLAZO de Punter

21:00

29-44. Canasta de Vesely

21:00

27-44. TRIPLAZO de Maledon. 7 de 9 en triples para el Real Madrid

20:59

27-41 Satoransky anota dos tiros libres

20:59

Falta personal de Alex Len

20:58

25-41. Buena canasta de Maledon

20:58

Que GORRO de Okeke en defensa

20:57

25-39. Canastón de CALE

20:56

Falta personal de Maledon

20:55

23-39. Feliz anota dos tiros libres

20:55

Tiempo muerto. Se espera el debut de Alex Len, el nuevo pivote Del Real Madrid

20:53

Falta personal de Dario Brizuela

20:53

6 triple del Real Madrid en el partido

20:52

23-37. Triple de Hezonja

20:51

¡¡Arranca el segundo cuarto!!

20:49

Acaba el primer cuarto

Partidazo en el Palau. 11 arriba el Real Madrid.

20:49

23-34. TRIPLAZZZZO DESDE SU CASAAA, BOMBA DE OKEKE desde su CAMPO!!

20:48

21-31. Entrada a canasta de Hezonja

20:46

21-29. dos más uno para Garuba

20:45

21-26. Anota Hejzona

20:45

21-24. TRIPLE de Laprovittola.

20:44

18-24. Lyles anota los dos tiros libres. 9 puntos para él

20:43

18-22. Punter no falla

20:43

15-22. Otro TRIPLE de Campazzo!!!!

20:42

15-19. Canastón de Punter

20:42

13-19. TRIPLE de Campazzo

20:41

Vuelve Laprovittola!

20:41

13-16. Vesely IMPARABLE

20:41

11-16. ¡Showtime de Lyles! CANASTÓN!

20:40

11-14. Buena combinación en ataque del Barcelona

20:40

5 minutos del primer cuarto

20:38

9-14. Triple de Satoransky. El partido está loco

20:37

6-11. Responde el Barcelona

20:37

4-11. Triple del Real Madrid

20:37

Falta personal de Punter

20:36

Defiende bien el Real Madrid, ritmo alto en este inicio de partido

20:36

4-9. Canastón a la media vuelta de Lyles

20:35

4-7. Buena combinación Deck-Tavares

20:34

Falta personal de Campazzo

20:34

4-5. Entrada a canasta de Deck

20:33

Gorro de TAVARES, el Madrid defiende

20:33

4-3. Anota Vesely con un tiro cómodo

20:32

2-3. Anota Shengelia

20:31

0-3. CANASTÓN de Campazzo. TRIIIPLE!

20:31

¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!

20:31

0-0 primera posesión para el Real Madrid

20:29

Homenaje a ALEX ABRINES en el Palau

20:29

Tavares TITULAR finalmente

20:28

Quinteto del Real Madrid: Campazzo, Lyles, Abalde, Deck y Tavares

20:27

Quinteto del Barcelona: Punter, Satoransky, Clyburn, Vesely y Shengelia

20:26

¡¡Suena el himno del Barcelona en un Palau abarrotado!!

20:20

¡10 MINUTOS para que comience el CLÁSICO!

20:17

El Barcelona llega con un balance de 5 victorias y 3 derrotas en las primeras ocho jornadas de la Euroliga

20:12

El Real Madrid no ha ganado todavía fuera de casa esta temporada en la Euroliga

4 victorias y 4 derrotas en las primeras ocho jornadas.

20:11

Scariolo: «Tavares ha viajado hoy con nosotros, es una muy buena prueba de compromiso»

20:08

Sergio Scariolo, antes del partido: «Es un partido que para los aficionados tiene un valor especial»

20:04

Vuelven Shengelia y Laprovittola al Barcelona

Joan Peñarroya cuenta con la plantilla al completo para afrontar el partido.

20:02

La victoria de hoy es fundamental para los dos equipos

20:01

¡30 MINUTOS para que empiece el partido en el Palau Blaugrana de Barcelona!

20:00

¡¡El Real Madrid calienta!!

19:59

¡Buenas tardes y bienvenidos a la jornada nueve de la Euroliga!

