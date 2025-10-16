Suscribete a
Baloncesto / euroliga

El Barça paga caro el largo e histórico viaje a Dubái

Los azulgranas pierden ante el nuevo rico de la Euroliga en el primer partido de un equipo español allí

Euroliga: resultados y clasificación

Javier Asprón

Le tocó al Barcelona convertirse en el primer equipo español en jugar ante el Dubái en la Euroliga. Acontecimiento histórico saldado con una derrota para el equipo azulgrana después de un partido que se le acabó haciendo demasiado largo. Tras jugar el martes en Belgrado ante el Maccabi ... , el equipo azulgrana tuvo que continuar viaje hacia los Emiratos Árabes para otro duelo de alta intensidad apenas 48 horas después. Cinco horas de avión antes de aterrizar en la sede del nuevo rico de la Euroliga, un equipo construido a golpe de talonario, el mismo que utilizó para convencer a los organizadores de que le dieran el pasaporte europeo.

