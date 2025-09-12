Alemania acaba con una honorable Finlandia y jugará la gran final

Alemania, actual campeona del mundo, va directa a por la corona continental. Los pupilos de Mumbrú se clasificaron para la gran final del Eurobasket por primera vez en 20 años tras deshacerse con relativa facilidad de la sorpresa del torneo, la Finlandia de Markkanen ... . Aunque los nórdicos compitieron de maravilla y amagaron con la remontada en el tercer cuarto, estuvieron a merced de un plantilla sin fisuras que, además, contó con la mejor versión Schroder y Wagner. Base y alero sumaron 48 puntos entre ambos (26 del primero y 22 del segundo) para reivindicar la condición de Alemania de gran favorita. Grecia y Turquía se jugarán ser su rival esta tarde (20.00 horas, TDP).

Finlandia debutó en las semifinales como un torrente incontrolable. Jantunen se movía con muy malas intenciones por la zona rival y Markkanen, una vez más, demostraba por qué aspira a ser el jugador más determinante del torneo. Alemania no había aterrizado en el partido y el parcial inicial fue contundente, un 4-11 que dejó claro que los de Mumbrú debían dejárselo todo en la cancha si querían reducir a la manada finlandesa.

Schroder y Wagner, poco a poco, comenzaron a calentar sus muñecas y la diferencia se esfumó en un periquete. A los nórdicos no les sentó bien el contrataque, se les espesaron las ideas y los teutones, de la mano de Bonga y los hermanos Da Silva, cerraron el primer cuarto con una atractiva ventaja (30-26).

Alemania no paraba de crecer y Finlandia no conseguía cortar la hemorragia, una combinación que permitió a los germanos elevar su superioridad hasta los 12 puntos. Los chicos de Lassi Tuovi estaban desquiciados, erraban hasta en las comandas más sencillas y sus rivales, gracias a la maestría de Wagner, letal desde la línea de tres, se estaban dando todo un festín. Lo cierto es que, llegado el ecuador del encuentro, los escandinavos necesitaban un auténtico milagro si querían seguir con vida en el Eurobasket (61-47).

El éxito alemán también estaba cimentado en la gran defensa ejercida sobre Markkanen. Minimizada la estrella de los Utah Jazz, los chicos de Mumbrú solo debían tener paciencia y esperar a ejecutar el golpe definitivo. Sin embargo, en los últimos minutos del tercer acto, Nkamhoua consiguió organizar una breve revolución que, sumada a un pequeño apagón anotador de Alemania, permitió posicionarse a Finlandia a solo ocho tantos (81-73). Pese al esfuerzo, en el último cuarto Alemania recuperó su esencia y, gracias a los triples de la metralleta Obst, la clasificación para la final fue una realidad.