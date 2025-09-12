Suscribete a
Baloncesto / eurobasket

Alemania acaba con una honorable Finlandia y jugará la gran final

Schroder y Wagner fueron una vez más los líderes teutones en la victoria frente a los nórdicos (98-86)

Wagner intenta superar la defensa de Valtonen
Pablo Lodeiro

Alemania, actual campeona del mundo, va directa a por la corona continental. Los pupilos de Mumbrú se clasificaron para la gran final del Eurobasket por primera vez en 20 años tras deshacerse con relativa facilidad de la sorpresa del torneo, la Finlandia de Markkanen ... . Aunque los nórdicos compitieron de maravilla y amagaron con la remontada en el tercer cuarto, estuvieron a merced de un plantilla sin fisuras que, además, contó con la mejor versión Schroder y Wagner. Base y alero sumaron 48 puntos entre ambos (26 del primero y 22 del segundo) para reivindicar la condición de Alemania de gran favorita. Grecia y Turquía se jugarán ser su rival esta tarde (20.00 horas, TDP).

