Agónica victoria del Barcelona para coger aire en medio de su crisis

Victoria del Barcelona. Un triunfo más valioso por el momento en el que se encuentra el equipo azulgrana que por su trascendencia en la clasificación europea. Sumido en una crisis que se ha llevado por delante a un entrenador, el equipo catalán se ha ... impuesto al Bayern (74-75) en un trabajado partido con numerosos altibajos. Respira momentáneamente el club azulgrana en un momento delicado. «Ha sido un alivio», apuntaba al final Satoransky, que instaba a «darle continuidad a esta victoria».

El Barça comparecía en el SAP Garden de Múnich sumido en la necesidad. Obligación de ganar para cortar la hemorragia, tres derrotas en los últimos partidos: 78-81 ante el UCAM Murcia, 92-101 contra el Real Madrid, ambos encuentros en el Palau, y 96-78 este pasado domingo en pista del Bàsquet Girona. Semana negra que provocó la destitución de Joan Peñarroya el pasado domingo. Patética imagen la vivida en Fontajau, con un equipo desnortado, reincidente en sus errores, hundido anímicamente y con varios jugadores desconectados, lo que provocó la bronca del técnico antes de ser despedido.

El Barcelona se encontró con un Bayern que apuesta por un baloncesto veloz, con muchos robos de balón, muchos contraataques y un gran número de lanzamientos triples. Gordon Hebert trató de aprovechar la crisis en la que se encuentra sumido el Barcelona de Oscar Orellana, técnico interino que quiere dejarle a Xavi Pascual, si acepta la propuesta azulgrana, un equipo que haya recuperado el orgullo. Orellana lleva 21 años en el club, ha pasado por todas las categorías y lleva en el primer equipo desde 2016, cuando el primer entrenador era Bartzokas.

Igualado primer cuarto que desniveló Laprovittola cuando entró a la cancha. Suyo fue el primer triple del Barcelona, que cerró los primeros diez minutos con una canasta de Willy tras rebote ofensivo para irse a la pausa con su mayor ventaja (15-20). El parcial es era de 0-7. El argentino prosiguió en buena forma el segundo cuarto, llevando al Barcelona mantener su diferencia en el marcador. Defendía bien el equipo azulgrana, aunque no era capaz de cerrar el rebote, lo que le impedía despegarse en el marcador. Dinwiddie acabó el segundo cuarto con 16 puntos, la mitad de los anotados por el Bayern.

Se atascó el Barcelona en el tercer cuarto. Un parcial de 17-9 colocó al Bayern al borde del empate (49-52). Apareció Provittola para salvar la situación cuando los alemanes habían colocado las tablas en el electrónico, pero el equipo catalán estaba medio noqueado. Logró irse el Barcelona con cuatro puntos de ventaja al último cuarto pero la tormenta germana fue angustiosa. Trató de mantener el Barcelona su ventaja y lo logró, pero a falta de dos minutos se descontroló y el Bayern se colocó a un punto de distancia (73-74) tras un triple estratosférico de Obst. Falló Punter un triple y el rebote se lo llevaron los alemanes pero no hicieron bueno su ataque. Clyburn anotó un tiro libre y dejó con posibilidades al Bayern, que logró arrancar una falta con dos tiros libres a falta de 1,2. Falló el segundo y ganó el Barça.