Baloncesto / Euroliga

Agónica victoria del Barcelona para coger aire en medio de su crisis

Bayern 74 - Barcelona 75

Los azulgranas evidencian su irregularidad: gran primera parte pero pierden toda su ventaja en la segunda y sufren hasta el último segundo

El Barcelona no se cansa de tocar fondo

Kevin Punter lanza a canasta EFE
Sergi Font

Sergi Font

Victoria del Barcelona. Un triunfo más valioso por el momento en el que se encuentra el equipo azulgrana que por su trascendencia en la clasificación europea. Sumido en una crisis que se ha llevado por delante a un entrenador, el equipo catalán se ha ... impuesto al Bayern (74-75) en un trabajado partido con numerosos altibajos. Respira momentáneamente el club azulgrana en un momento delicado. «Ha sido un alivio», apuntaba al final Satoransky, que instaba a «darle continuidad a esta victoria».

