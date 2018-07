WNBA Liz Cambage rompe el récord de anotación en la WNBA La pivot australiana de las Dallas Wings anotó anoche 53 puntos frente a las New York Liberty

Daniel Urbano

Madrid Actualizado: 18/07/2018 14:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cambage consiguió sus 53 puntos con un 17/22 en tiros de campo, incluyendo 4/5 en triples, y 15/16 en tiros libres, a lo que añadió diez rebotes y cinco tapones. La anterior plusmarca, 51 puntos convertidos por Riquna Williams, llevaba vigente desde 2013.

«Lo estaba sintiendo, no supe que había batido el récord hasta después del partido, no pienso en esas cosas mientras juego» declaró la interior de 2,03 metros. «Tuve grandes números en China y Australia, muchos dijeron que en EEUU no conseguiría repetirlos, así que a todos ellos les dedico este partido», se reivindicó.

Liz Cambage put up a historic stat-line today, with 53 POINTS (including 4 threes), 10 rebounds, and 5 blocks to become the record leader in most points in a single #WNBA game!



Watch @ecambage make history 🔥 #WatchMeWorkpic.twitter.com/9O9gPVhcUv — WNBA (@WNBA) 17 de julio de 2018

Durante esta temporada ha disputado 22 partidos, en los que ha promediado 21,4 puntos y 9,2 rebotes, segunda mejor marca de toda la WNBA en ambas categorías. Su equipo, las Dallas Wings, donde también juega la española Leticia Romero, marcha cuarto en la clasificación con 13 victorias y nueve derrotas.Ganaron el partido del récord de Cambage por 104 a 87 a las New York Liberty.

Nadie lograba una gesta así, con 50 puntos, diez rebotes y más de un 75% en tiro, desde Michael Jordan en 1996. «Air Jordan» consiguió 53 puntos, once rebotes y seis robos con un 21/28 en tiros de campo, 75% justo, frente a los Detroit Pistons el día siete de marzo de ese año.

Noche de récords

En el otro partido de la noche, Atlanta Dream contra Connecticut Suns, Tiffany Hayes consiguió ganar el partido. El marcador anunciaba la prórroga, pero Hayes robó la pelota a falta de dos segundos para tirar y anotar desde más allá del centro del campo.

Con 14,2 metros de distancia hasta el aro, el triple ganador de Hayes es ya el «buzzer beater» o tiro ganador más lejano de la historia de la WNBA.

Noche grande para el baloncesto femenino.