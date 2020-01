Vince Carter hace historia en la NBA

El jugador Vince Carter, de los Atlanta Hawks, pasó anoche a la historia de la NBA al convertirse en el primero en jugar en cuatro décadas distintas en la liga de baloncesto estadounidense.

Fue en el encuentro de esta pasada madrugada y que terminó con la victoria de los Hawks ante los Pacers de Indiana (116-111). Carter comenzó a jugar en la temporada 1998-1999 en los Toronto Raptors.

Trae Young jugó 37 minutos y encestó 12 de 23 tiros de campo, incluidos 5 de 13 triples, y 12 de 14 desde la línea de personal, tuvo cuatro rebotes y ocho asistencias. Young anotó 30 de sus 41 puntos en la primera mitad del partido y se convirtió en el primer jugador de los Hawks en anotar 30 puntos en la primera mitad de un juego desde Stephen Jackson lo logró el 17 de marzo de 2004 en Dallas.

VC becomes the first player in NBA history to have played in FOUR decades. Congratulations, @mrvincecarter15!