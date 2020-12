Baloncesto El vestuario del Barcelona se arrepiente por no haber apoyado más a Heurtel en Estambul El Barça, que no cuenta con él, intenta justificar haber dejado al base en Estambul por negociar con el Real Madrid

Emilio V. Escudero SEGUIR Actualizado: 24/12/2020 00:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Thomas Heurtel, jugador del Barcelona, no se le olvidará fácilmente este final de año 2020 en el que, tras ser apartado del equipo por Jasikevicius, vio cómo los responsables del club le impedían regresar de Estambul junto con sus compañeros, dejándole solo en la capital turca y obligándole a volver a España en plena pandemia mundial y a dos días de la Navidad. Un acto que la Asociación de Jugadores (ABP) ha calificado de «inhumano», que es «inexcusable» para el sindicato de la Euroliga y que ha supuesto un sinfín de críticas de jugadores europeos y de la NBA. Tanto, que al Barcelona no le quedó otro remedio que madrugar para salir ayer a dar su versión de los hechos, tratando de mitigar una crisis que amenaza con explotarle dentro del vestuario.

A los compañeros de Heurtel no le gustaron las formas ni lo que ocurrió en las horas previas a la salida del avión de Estambul, según ha podido saber ABC de una fuente cercana al vestuario azulgrana que prefiere mantener el anonimato. De hecho, así se lo hicieron saber a los responsables presentes en Turquía, aunque no hubo plante general, pues lo evitó la velocidad con la que sucedieron los hechos. Aun así, en el avión ya empezó a crecer el malestar general, incluido el de Jasikevicius, y no se descarta que en las próximas horas haya algún gesto de complicidad con el francés, que nunca ha tenido un mal comportamiento y cuya relación con el resto de jugadores de la plantilla es excepcional.

Quizá por eso cuesta más entender la decisión tomada por los dirigentes azulgranas, al frente de los que estaba Nacho Rodríguez. El exjugador, responsable deportivo de la sección de baloncesto, no quiso hacer declaraciones al aterrizar en Barcelona y se escudó durante todo el día en el comunicado hecho público por el club a primera hora de la mañana.

En el mismo, el Barcelona trataba de justificar lo injustificable. Según el club, Heurtel pidió viajar a Estambul para escuchar el supuesto interés del Fenerbahçe, mientras se aceleraba su desvinculación forzada como azulgrana. Ala hora de emprender el regreso, frustrado su fichaje por el club turco, al galo se le prohibió embarcar junto al resto de jugadores. «El martes, el jugador pidió permiso al club para hacer vida paralela al equipo durante este desplazamiento y poder resolver su futuro profesional. Al mediodía, el club y el agente del jugador rompen las negociaciones –de su desvinculación– y se emplazan a seguir hablando. Ante la situación generada por esta ruptura de las negociaciones, y al no estar bajo la disciplina del equipo en este partido, se decide que el jugador no vuelva con el grupo», señaló el comunicado, en el que se especificaba que Heurtel no quedó «desatendido» pues el club le facilitó un hotel donde pasar la noche y un billete de avión para regresar al día siguiente en vuelo regular haciendo escala en Lyon.

Críticas de exjugadores

En el fondo del asunto está el «ataque de cuernos» sufrido por el Barcelona tras enterarse de que el base francés habría escuchado una oferta del Real Madrid para incorporarse a su plantilla una vez que tuviera la carta de libertad. Eso hizo que Rodríguez, con el visto bueno del club, montara en cólera y decidiera dejar a Heurtel en tierra, decisión que provocó un terremoto en las redes sociales.

Exjugadores del Barça como Seraphin o Delaney no se extrañaban por las formas de la directiva y otros, como el escolta de los Magic, Evan Fournier, calificaban al conjunto español como un club de mierda. Golpes que llegaron desde todos los rincones, incluido el sindicato de la Euroliga. Solo faltó la versión del jugador, que de puertas para dentro no descarta acudir a los tribunales, pero que por el momento prefiere guardar silencio a la espera de que se resuelva su situación.