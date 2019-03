Redes sociales Los tuits de Singleton sobre Cristiano que enfurecieron a los aficionados azulgranas El pívot azulgrana lanzó numerosos elogios sobre el portugués en las redes sociales, que se le han puesto en contra

La remontada de la Juventus ante el Atlético de Madrid copa las portadas del día, también Cristiano Ronaldo, que con su hat-trick propició la victoria de los suyos y el pase de los suyos a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Una actuación que no dudó en alabar el jugador del Barcelona Lassa Chris Singleton.

El pívot azulgrana publicó y retuiteó numerosos mensajes que hacían referencia a los tres goles del portugués ante el club rojiblanco.

R-O-N-A-L-D-O — Sing (@C_SING31) 12 de marzo de 2019

Algo que no sentó demasiado bien a buena parte de la hinchada barcelonista, que no olvida el paso del delantero luso por el Real Madrid y que no dudó en responder con dureza a las publicaciones de Singleton, muchos de ellos pidiendo la expulsión del jugador del club catalán.

B-A-R-C-E-L-O-N-A DELETE IT — 1899 (@BCNETAICULE) 12 de marzo de 2019

P- A -Q -U -E -T -E — Alex (@alejandroliver) 12 de marzo de 2019