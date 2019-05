NBA Finals 2019 Serge Ibaka: «Marc ha estado muy bien en los dos lados»

El ala-pívot español de los Raptors, Serge Ibaka, confía que su equipo superará los cambios tácticos que harán los Golden State Warriors en el segundo partido de las finales de la NBA, este domingo, después de que el equipo de Toronto se hiciese con la victoria en la noche del jueves.

Los Toronto Raptors ganaron a los Warriors 118-109 gracias a una gran actuación de Pascal Siakam, que anotó 32 puntos, y el también pívot español Marc Gasol, con 20 puntos y siete rebotes.

Ibaka, que anotó 7 puntos y consiguió tres rebotes tras jugar 17 minutos, se mostró satisfecho con la victoria ante los actuales campeones de la NBA y de volver a una final siete años después de que disputase el campeonato con los Oklahoma City Thunder ante los Miami Heat.

"Me he sentido muy bien. Fue un momento bonito. Especialmente después de la victoria del equipo. Me siento muy bien", declaró en el vestuario de los Raptors a preguntas de Efe tras el partido.

Ibaka destacó la flexibilidad que los Raptors han mostrado durante los playoff para contrarrestar la presión de los contrincantes sobre los principales jugadores del equipo.

"Eso es lo bueno de nuestro equipo. Otros equipos intentan siempre presionar a los jugadores. Hoy Pascal ha jugado muy bien y estamos preparados para que en el próximo partido intenten presionar a Pascal", dijo.

"Otro jugador va a salir a intentar aportar para ayudar al equipo", añadió.

Hoy, como señaló Marc Gasol, compañero de equipo de Ibaka en los Raptors, la presión que los Warriors ejercieron sobre la estrella de Toronto, Kawhi Leonard, permitió que otros jugadores estuviesen abiertos para anotar.

Posteriormente Ibaka señaló que los Raptors tienen que aprovechar al máximo la ausencia en los Warriors de uno de sus jugadores básicos, Kevin Durant, que está recuperándose de una rotura muscular.

"Todavía faltan muchos partidos. Pero lo que hemos hecho esta noche nos fue muy bien en defensa y estamos preparados para que en el próximo partido intenten cambiar algunas cosas", explicó el jugador de origen congoleño.

"Pero como no está Kevin Durant tienes que aprovecharlo al máximo", continuó.

Ibaka también alabó la labor realizada hoy por Gasol, que anotó 20 puntos, consiguió siete rebotes y realizó una gran labor defensiva.

"Marc ha estado muy bien en los dos lados, tanto en defensa como en ataque. Creo que es algo que necesitamos en él", concluyó.