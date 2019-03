Baloncesto - Euroliga Semana clave para el Barça de Pesic en Europa Los azulgranas tratarán de aferrar la quinta plaza tras los partidos de hoy ante el Herbalife y del jueves ante el Bayern

Sergi Font Barcelona Actualizado: 19/03/2019 09:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El destino del Barcelona en la Euroliga puede quedar meridianamente claro esta misma semana, en la que juegan dos encuentros y solo faltarán otras dos jornadas para que acabe la fase regular. La derrota de la semana pasada en casa del Anadolu Efes provocó que los azulgranas casi se hayan despedido de la cuarta plaza (deberían ganar tres encuentros más que los turcos de las cuatro jornadas que quedan) y su objetivo es atar el quinto puesto para evitar a los tres rivales más temibles en el cruce de los playoff: Fenerbahçe, Real Madrid y CSKA Moscú. Esta noche reciben en el Palau Blaugrana al Herbalife Gran Canaria (21:00 horas) y el jueves viajarán a Múnich donde se medirán al Bayern (20:00 horas). El triunfo de esta noche ante los canarios sellaría el pase para la eliminatoria previa a la Final Four.

Tras dos derrotas consecutivas en Estambul ante el Anadolu Efes y el Fenerbahce, el equipo de Svestilav Pesic regresa al Palau Blaugrana donde espera mantener o ampliar la distancia con sus inmediatos perseguidores, el Olimpia Milan y el Kirolbet Baskonia, que tienen una victoria menos que los azulgranas. Además, con ambos equipos el Barcelona disfruta de tener a favor el basket average. Más lejos están el Olympiacos y el Panathinaikos, que a dos triunfos de los catalanes, pelean por la octava plaza. Aunque la plantilla culé no se fía y se muestra cauta, hay que destacar que el calendario juega a su favor, ya que disputarán tres partidos en el Palau Blaugrana (Herbalife Gran Canaria, Buducnost y Khimki) y solo uno fuera (Bayern) y además, los rivales son bastante asequibles. El Herbalife ya no se juega nada en la competición europea (es antepenúltimo con solo 7 victorias y 19 derrotas). No obstante, los canarios ya derrotaron a los culés en la segunda jornada de esta Euroliga en su casa (87-86).

Ante Tomic se ha encargado de trasladar toda la prudencia que se vive en el vestuario cule. «Estamos bien. Después de perder dos partidos en Euroliga sabemos qué tenemos que hacer. Hay que ganar todo hasta el final para ser quintos», advirtió. El croata no olvida la derrota de la primera vuelta cuando nadie apostaba por los canarios: «En el partido de ida, a principio de temporada, perdimos un partido igualado, que en mi opinión tuvimos que ganar. Ahora tenemos una oportunidad para demostrar que somos mejores», aseguró. Y analizó al rival: «Ha fichado algunos jugadores, a un nuevo entrenador y esperamos un partido diferente. Como siempre, un nuevo entrenador tiene nuevas ideas y el equipo siempre reacciona. Esperamos que mañana no reaccionen bien». Finalmente, Tomic se refirió al cansancio que se empieza a acumular en las piernas de los jugadores tras un calendario tan cargado: «El descanso es muy importante entre cada partido. Hay que organizar la vida privada y la vida del deportista. Encontrar tiempo para dormir bien, para comer bien y para entrenar bien porque esto también ayuda para preparar cuerpo y mente para lo que viene».