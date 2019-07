Mundial 2019 La selección se queda sin júniors de oro La ausencia de Pau Gasol deja a España por primera vez sin ningún integrante de la generación que ganó el Mundial de Lisboa en 1999

Pasan los años, aunque parece que fuera ayer cuando aquellos chavales sin complejos batieron a Estados Unidos en el Mundial Júnior de 1999 para darle a España su primera corona planetaria. Una generación que fue el germen de la época más gloriosa de la canasta nacional, cuyo botín asciende a doce medallas en el siglo XXI –incluido un oro en la Copa del Mundo, tres en el Europeo y dos platas olímpicas–.

De los juniors de oro solo siguen en activo Pau Gasol y Felipe Reyes. El capitán del Real Madrid hace tiempo que se retiró de la selección, así que ha sido la baja del catalán, por lesión, la que ha dejado a España por primera vez sin un representante de aquella generación que sirvió de ejemplo para los jóvenes que crecieron soñando ser como ellos. Llull, Ricky Rubio, Rudy Fernández o Marc Gasol son alguno de esos chavales que se criaron viendo triunfar a los chicos de oro del basket español y que ahora toman el relevo para tratar de alargar esa racha victoriosa. Porque aunque Pau tenga en su hoja de ruta un último baile con la selección –confía en llegar sano a los Juegos de Tokio 2020 para retirarse allí–, lo cierto es que la selección debe mirar ya al relevo inmediato... y al que debe venir por detrás.

«Tenemos menos experiencia y menos talento, así que debemos tener más hambre y más imaginación para plantear nuestra forma de jugar. Antes teníamos jugadores que creaban canastas de la nada como Juan Carlos Navarro y Pau, y eso ya no es así. Es un desafío para los jugadores, pero también para el cuerpo técnico», reconocía ayer Scariolo tras ofrecer la lista de convocados para el Mundial.

Marc Gasol, el líder

16 jugadores entre los que hay muchas caras conocidas y varios de los «héroes de las ventanas», responsables directos de la clasificación del equipo para la Copa del Mundo. «La columna vertebral del equipo no va a variar –en referencia a Marc Gasol, Ricky, Llull o Rudy Fernández–, pero es merecida la participación tan amplia de jugadores que han contribuido a clasificar al equipo para China 2019. Tendremos que buscar otros caminos para competir», señaló el seleccionador, visiblemente contrariado por no poder contar con Mirotic ni Ibaka.

«Pau habría matado por estar aquí», apuntaba, antes de señalar a Marc Gasol como el principal referente del equipo. «Está llamado a dar un paso de liderazgo dentro del equipo y está preparado para hacerlo. A nivel de juego ha terminado con hambre, pero físicamente estaba literalmente agotado. Estoy seguro de que le ha quedado baloncesto en la mano, la cabeza y el corazón. Su rol en Toronto es diferente al que tendrá en la selección y eso le va a venir bien. Marc ha sido de los que en todo momento me ha manifestado sus ganas e ilusión», explicaba Scariolo, que ha convocado a los jugadores el 24 de julio en Madrid, donde se concentrarán durante una semana antes de empezar con la gira de amistosos que, además de por España, les llevará a jugar contra Estados Unidos en Anaheim y contra Argentina y Rusia ya en China.

Coincidía con él Jorge Garbajosa, presidente de la Federación, que puso de relieve el compromiso de Marc frente al de otros como Mirotic o Ibaka. «Desde marzo, cuando fui a visitar a todos en la NBA, me decía que iba a estar. Le hablaba de la concentración y del proyecto y me decía que vale, que no me preocupara, porque iba a venir», señaló el dirigiente.