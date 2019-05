Reyes: «Duele perder y duele quedarse sin jugar»

Seguir Emilio V. Escudero @emiliovescudero Actualizado: 18/05/2019 16:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uno de los rostros más serios de la jornada era el de Felipe Reyes, el único jugador del Real Madrid al que Laso no dio ni un minuto ante el CSKA. Aunque acaba de renovar, el capitán madridista es cada vez menos importante en la cancha, una situación que no le gusta y que confía en cambiar en los próximos partidos.

«Fue un palo muy duro. Duele perder de la forma que lo hicimos, perdiendo una gran ventaja y duele quedarme sin jugar. A mí me gusta estar en la pista y no soy nada conformista. Me fastidia mucho, porque he jugado muchos partidos de estas características a lo largo de mi carrera. Pero bueno, es lo que hay. Yo intento hacer todo lo posible para cambiar mi situación y ya me llegarán los minutos», reconoce el capitán blanco.

La derrota ante el CSKA obliga al Madrid a jugar el domingo contra el Fenerbahçe en un partido sin apenas trascendencia en el que solo se dirime el tercer puesto. «Este partido no debería jugarse. Es un marrón total. Lo hemos dicho muchas veces, pero no está en nuestras manos quitarlo o no. Lo que tenemos que hacer es jugarlo y, a partir de ahí, pensar en la Liga, que es lo que nos queda», afirma.

Una ACB que retomarán el martes, ante el Valencia Basket, en partido de la penúltima jornada en el que pondrán el liderato en juego. «Estamos bastante fastidiados, pero a partir de mañana hay que pensar ya en lo que nos queda, que es la Liga ACB. Tenemos que centrarnos en ese objetivo y para eso tenemos que dejar esto atrás. Resetear y volver a empezar», puntualizó.