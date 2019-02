Baloncesto La reflexión de Manu Ginóbili sobre el fracaso que ha cautivado a las redes

Además de ser uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del baloncesto, con sobresalientes triunfos con su selección y en la NBA por ejemplo, Manu Ginóbili también ha sido siempre un ejemplo fuera de la pista.

El argentino lo volvió a demostrar durante una entrevista en 'TyC Sport', en la que para repasar su carrera se refirió a la importancia de los fracasos, en una reflexión que está recorriendo el mundo gracias a las redes sociales.

«Tuve más fracasos que triunfos. No conozco atleta que haya ganado más de lo que perdió. Jordan, el mejor jugador de la historia. Jugó 15 temporadas y ganó 6… 9 las perdió, y no se fue a casa contento. Lo normal es perder y no ganar», explicó.

Fantástico Manu Ginóbili



"Lo normal es perder y no ganar". pic.twitter.com/nb1cjuWuNW — KIA en Zona 🏀 (@kiaenzona) 23 de febrero de 2019

«Te acuerdas de las victorias, en la televisión sacan las victorias… pero las amarguras fueron muchas», recalcó Ginóbili, que rememoróa lguno de esos duros golpes: «Desde los 15, cuando quedé fuera de una selección de Bahía, para mí fue como perder una final de la NBA. Y después un Mundial Sub21 que estábamos para salir campeones y perdimos con un tiro sobre la hora. Se te va creando un callo».