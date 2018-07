Real Madrid Rudy Fernández: «Mi intención es estar en el Mundial» El alero, recién renovado por el Real Madrid por dos años, confía en poder regresar a la selección el próximo verano

A Rudy Fernández es difícil verle sonreír en público. Suele guardarse sus emociones para la esfera privada. Para sus amigos y su familia, el epicentro más importante de su vida cuando no está en una cancha de baloncesto. Por eso, su felicidad plena ayer, durante la firma del acuerdo que le vinculará con el Real Madrid por dos años más, evidenciaba mucho más que una simple renovación. Era un deseo cumplido. Punto final a unas negociaciones largas que han terminado de la mejor forma para el club y el jugador.

«Desde que llegué, hace seis años, hemos pasado más buenos que malos momentos. Hemos conseguido 14 títulos y espero seguir ganando muchos más en estos dos años que tengo por delante. Esta firma supone mucha felicidad, porque considero que el Real Madrid es una casa para mí», señaló el balear tras estampar su firma como jugador blanco hasta 2020.

El acuerdo, sellado hace unas semanas, se hizo oficial hoy, aunque ha llevado muchos meses de conversaciones. Dimes y diretes, porque el Real Madrid quería contar con él, pero no a cualquier precio. El que más ha sacrificado en ese tira y afloja ha sido el propio jugador, que ha puesto por delante el deseo de su familia que el apartado económico.

«Seguir vinculado a este club es algo que siempre hemos tenido en mente. Cuando tu familia está bien, todo es más fácil. Al final, sí que ha habido otros equipos que me querían, pero todos quedan atrás cuando tu preferencia es quedarte en el Real Madrid», señaló Rudy.

Respecto a un posible final vestido de blanco, Fernández dejó claro que le gustaría acabar su carrera en el Real Madrid, aunque no puso fecha a ese adiós. «Cuando termine este contrato, veremos. Veo a Felipe con 39 años y jugando como un chaval y pienso que no puedo prever lo que pase en el futuro. Voy a trabajar para poder retirarme en un club que me ha dado mucha cosas y muchos títulos», afirmó.

Por último, Rudy se «apuntó» a la selección, a la que le gustaría unirse el próximo año para disputar el Mundial de China. «El año pasado descansé porque lo necesitaba después de trece años sin hacerlo. El cuepor y la mente lo nota. Ahora mi situación es otra y cuando llegue el momento de decidir, lo haré. Si me veo capaz de ayudar bien físicamente, por supuesto que mi intención es estar en el Mundial», concluyó.

Por su parte, Juan Carlos Sánchez, director de la sección de baloncesto del Real Madrid, expresó su satisfacción por poder contar con el MVP de las pasadas finales de la ACB. «Estamos orgullosos de poder contar dos años más con un jugador como Rudy, que llegaría así a su octava temporada completa formando parte de un equipo de leyenda que buscará seguir siéndolo», apuntó.