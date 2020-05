Baloncesto El Real Madrid hace oficial la renovación de Carroll El alero estadounidense amplía su contrato hasta 2021 y cumplirá una década de blanco cuando se retire el año que viene

El Real Madrid ha anunciado este jueves la renovación del veterano escolta estadounidense Jaycee Carroll, que a sus 37 años seguirá en activo tras firmar un contrato por una temporada más con el club blanco.

Carroll llegó al Real Madrid en 2011 procedente del Gran Canaria y durante sus nueve temporadas en el club ha cosechado un palmarés envidiable. «Muchas gracias a la afición por el amor que me ha dado en estos años. Os he escuchado y me quedo uno más», explicó el jugador a los medios oficiales del club blanco.

Pese a su veteranía, seguía siendo un jugador importante en los esquemas de Pablo Laso y el tirador más destacado de la plantilla. Ahora, el técnico vasco se asegura la permanencia un año más del jugador de Laramie, que cumplirá una década con la camiseta blanca.

En este tiempo, Carroll ha jugado 631 partidos con la camiseta blanca y ha acumulado 19 títulos con el Real Madrid, entre ellos 2 Copas de Europa, 5 Ligas y 6 Copas del Rey. «Tengo el deseo de ganar muchos más títulos y jugar al máximo nivel. Quiero aprovecharlo al máximo», señaló.