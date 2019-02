La reacción viral a la canasta más inesperada

La intención de Ben Bruce era clara: tirar el balón contra el cuerpo de su marcador y lograr sacar algo positivo, un saque desde la banda, en una jugada que se le había torcido después de fallar un triple. Eran los primeros compases del partido y había margen para corregir los errores. Sin embargo, logró una inesperada canasta que levantó al público que apenas acababa de ocupar su lugar en las gradas.

El jugador de los Centuriones de San Diego se jugó el triple desde una posición forzada en el ataque de su equipo. La bola no entró pero le dio una segunda oportunidad al volver a caer en sus manos. En posición forzada, a punto de salir del campo, trató de tirarla contra los pies de su marcador. Pero lo hizo con tanta fuerza que, con una gran dosis de suerte y tras botar en el parqué, la pelota acabó entrando por el aro.

Aparte de la eufórica reacción del público, lo mejor de la canasta fueron las reacciones de compañeros y rivales, llevándose las manos a la cabeza, e incluso de los árbitros, encogiéndose de hombros. Las imágenes ya están dando la vuelta al mundo.

He misses a 3 but what happens next is crazy!! Instagram: @_benbruce_ pic.twitter.com/gclOzPRk2C