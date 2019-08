NBA Un psiquiatra en cada franquicia de la NBA La liga aprobará la contratación de un especialista por franquicia para tratar la salud mental de sus jugadores

Son jóvenes, famosos y millonarios. Privilegiados a los ojos de cualquier persona ajena al mundo del deporte, que no ve más allá de los focos que alumbran la cancha. Jugadores de baloncesto, futbolistas, gimnastas, piragüistas... todos ellos viven un sueño construido desde pequeños que al llegar a la elite se topa de repente con factores desconocidos que no son siempre bien procesados por la mente, lo que desemboca en adicciones, depresiones y procesos de ansiedad que muchas veces quedan en el ámbito más íntimo. Temerosos muchos de ellos de hacerlo público por miedo a ser despedidos o estigmatizados por la sociedad. Recelo a perder el estatus que tanto les ha costado conseguir.

Acostumbrados a entrenar el físico y la técnica para ser los mejores en su deporte, la mayoría de deportistas y equipos se olvida de la mente. Un aspecto clave, fundamental, que pasa de puntillas en la preparación. La figura de los psicólogos deportivos ha ido ganando peso con el transcurso del tiempo, pero no así la de los psiquiatras. Médicos especializados que a partir de la próxima temporada tendrán que ocupar un lugar fijo en las franquicias de la NBA. Acuerdo que está previsto que se tome en la reunión de salud y bienestar el próximo 12 de septiembre en Chicago.

Así lo adelantó «The Athletic», medio estadounidense especializado en información deportiva, que desveló las intenciones que tiene la liga americana por atajar un problema creciendo dentro de sus equipos. En los últimos años han sido varios los casos de jugadores que han tenido que parar por culpa de la mente. «Pensaba que me moría», escribió Kevin Love, una de las figuras de la liga –campeón de la NBA en 2016–, tras sufrir una depresión que casi acaba con su carrera. En ese mismo sentido se expresó Michael Phelps, uno de los mejores nadadores de la historia. «Me prepararon para ser este atleta, esta persona y después de un tiempo simplemente llegué al punto en que no me gustaba ser eso. Quería ser quien soy y eso me llevó a un punto tan bajo que no quería estar vivo», reconocía Phelps. Como ellos, Álex Abrines dejó a un lado el deporte durante unos meses para curar su mente. El español se apartó de la NBA y, ya recuperado, reconoció su enfermedad hace solo unas semanas.

Un tabú en los vestuarios

«No nos llegan muchos mensajes pidiendo ayuda en ese sentido, porque creo que sigue siendo un tema tabú entre los jugadores y en la sociedad. Creo que eso se irá rompiendo gracias a testimonios como los de Álex (Abrines). No hay que tener temor a compartir esa experiencia, porque puede ayudar a muchos otros», explica a ABC Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Baloncestistas Españoles.

Reyes, exjugador, reconoce que todos los deportistas «pasan por momentos de zozobra», de los que la mayoría sale por sus propios medios. «He visto muchos casos y yo mismo lo he sufrido», señala Reyes. Muchos lo arreglan gracias a sus compañeros y otros acaban jugando con ese problema durante toda su carrera.

Según una estadística hecha pública por John Lucas, asistente de los Houston Rockets, el 40 por ciento de los jugadores sufren alguna enfermedad mental, pero solo el cinco por ciento lo hace público. La presencia de profesionales médicos de la salud mental en cada equipo quiere acabar con ese problema. No solo tratándolo, sino buscando la prevención.