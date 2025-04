El presidente del Burgos obligó a sus jugadores a pedir perdón de rodillas por el descenso

El San Pablo Burgos , hace no tanto equipo revelación en la élite del baloncesto español, certificó este sábado su descenso a la LEB Oro tras una temporada para olvidar. La derrota ante el Urbas Fuenlabrada (66-83) en la última jornada de la Liga Endesa acabó por sentenciar a los burgalenses y dejó una de las imágenes más llamativas del finde semana deportivo.

Pese a que los aficionados locales se mantuvieron al lado del equipo en sus momentos más duros, no hizo lo propio su presidente. Félix Sancho abandonó la zona noble de su pabellón para pisar el parqué y obligar a los suyos de malas maneras a que pidieran perdón de rodillas a sus seguidores. La foto, que hoy evidentemente ya es viral, resulta tremenda, con el dirigente de rodillas, señalando el suelo y gritando a los suyos.

No le sentó demasiado bien al directivo que su club, después de sorprendentes éxitos tras su ascenso a la máxima categoría del baloncesto español, como toda una semifinal liguera o dos títulos de la Basketball Champions League, acabase cayendo al segundo escalón de la élite de la canasta en España.

Presidente del Burgos ( basket) baja a pista y obliga ( a gritos) a sus jugadores a arrodillarse y pedir perdón a los aficionados .

VERGONZOSO!

Por ser educado!, muy educado. pic.twitter.com/7tbtGu01LP — Rafa Muntion (@fullmuntion) May 14, 2022

Asombrados por las formas de su jefe, los jugadores locales acataron sus órdenes. Mientras su técnico, Paco Olmos, se refería a «un cúmulo de muchas cosas en una competición de diez meses» y asumía la responsabilidad del descenso sin querer culpar a nadie en concreto, Xavi Rabaseda reconoció que tenían «que haber hecho los deberes mucho antes, dejamos pasar pasar muchas oportunidades».

«Pido perdón a la afición y a la gente de Burgos por no estar a la altura. El equipo no ha estado bien en todo el año y por el último partido no se ha merecido ganar y salvarse», concluyó.

No se debe pedir perdón cuándo se pierde si has sido un buen profesional. Menos aun obligar a hacerlo por parte del que toma decisiones. Bien es verdad que tampoco se deben tomar decisiones si no se tiene ni idea. — Pedro Martínez (@pedroma2014) May 15, 2022

Desde fuera, otro entrenador ACB, Pedro Martínez, del BAXI Manresa, no pudo callarse ante lo vivido en Burgos y afeó de forma contundente la conducta del máximo dirigente del conjunto castellano-leonés: «No se debe pedir perdón cuándo se pierde si has sido un buen profesional. Menos aun obligar a hacerlo por parte del que toma decisiones. Bien es verdad que tampoco se deben tomar decisiones si no se tiene ni idea».