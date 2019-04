La tensa serie del playoff de la NBA entre los Philadelphia 76ers y los Brooklyn Nets, que los primeros tienen ya a su alcance con un balance de 3-1, tuvo su punto álgido en el último duelo, este fin de semana. Un choque que acabó con jugadores expulsados tras una tangana y que dejó una de las imágenes de las eliminatorias de la mejor liga del mundo.

El sábado los Sixers asaltaron Brooklyn (108-112) y se quedaron a un solo triunfo del pase a las semifinales de conferencia. Un choque que vio a los jugadores de ambos equipos enzarzados junto a la banda y acabó con Jimmy Butler y Jared Dudley en los vestuarios antes de tiempo. Ambos habían calentado el partido y se les fue de las manos.

Hasta tal punto que provocaron la alarma de un padre que ocupaba un par de localidades a pie de pista junto a su hijo. En las últimas horas ese aficionado se ha hecho viral por su protectora actuación ante la amenaza de golpes que vivió a su lado.

Dad instincts kicked in during the Sixers-Nets fight pic.twitter.com/FekvVOt6UL