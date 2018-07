El peor tiro de la carrera de Doncic

Luka Doncic, exjugador del Real Madrid de baloncesto y flamante tercera elección en el pasado Draft de la NBA, aún tiene que ponerse a tono para empezar la temporada.

Los Dallas Mavericks, que están disputando la Summer League de Las Vegas -un torneo preparatorio previo a la temporada regular de la NBA-, han decidido que Doncic debe descansar tras su larga temporada en Europa. Sin embargo, el esloveno ha acudido al campeonato y ya entrena con el grupo. Al finalizar su último entrenamiento, probó suerte con un lanzamiento desde el centro del campo, al más estilo Stephen Curry. Su resultado no fue nada bueno: casi rompe una cámara situada en el techo del pabellón.

El Community Manager de su nuevo equipo se lo tomacon humor: han publicado el vídeo de este fallo en twitter con el comentario «El novato tiene mucho que aprender».

The rook has a lot to learn 😂😂😂 pic.twitter.com/8R1wwU9r5H