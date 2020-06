ACB Nikola Mirotic, MVP de la Liga Endesa El montenegrino es elegido mejor jugador de la fase regular de la ACB en su regreso a la liga española

Nikola Mirotic es el MVP de la temporada en la ACB. En su regreso a la liga española, el montenegrino ha exhibido un gran nivel durante todo el año que le ha servido para ser elegido el mejor de la gase regular por delante de Campazzo y Shermadini.

«Espero volver a la piscina a celebrar el título de la Liga Endesa», reconocía el jugador del Barcelona nada más recoger el trofeo en una ceremonia informal que terminó con el montenegrino en el agua de la piscina del hotel.

«El MVP para mí significa un trabajo colectivo del equipo. Este premio va por todos mis compañeros que me han ayudado cada día a ser mejor. Cada partido me han ayudado a encontrarme bien. Y por supuesto al cuerpo técnico que han sabido ponerme en la mejor posición que me siento eficaz. Y también por todos los que nos apoyan, los aficionados», señaló el jugador.

El Barcelona disputará mañana las semifinales de la ACB frente al San Pablo Burgos en un partido trampa por seguir en la lucha por el título. Mirotic jugará el duelo a pesar de los problemas musculares que le obligaron a descansar durante la primera fase del torneo final de la Liga Endesa.

Quinteto ideal de la temporada

La ACB también ha desvelado su cinco ideal, en el que además de Mirotic están Campazzo (Real Madrid), Prepelic (Joventut9, Bouteille (Bilbao/Unicaja) y Shermadini (Iberostar Tenerife).

La gran discusión estuvo en la elección de los aleros, pues tanto Campazzo como Mirotic tuvieron el refrendo total de los electores. De hecho, Prepelic fue el más votado por prensa y aficionados, mientras que Bouteille, que jugó una parte de la temporada en Bilbao y la otra en el Unicaja, fue el preferido de entrenadores y jugadores.