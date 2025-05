La FEB niega que conociera la «conducta abusiva» de Lucas Mondelo que denuncia Marta Xargay

La exjugadora de baloncesto Marta Xargay ha concedido una entrevista al diario El País donde revela que sufrió bulimia por culpa de los comportamientos del hasta hace unos días seleccionador nacional, Lucas Mondelo. Según esta misma información, la Federación Española de Baloncesto (FEB) , a través de su presidente Jorge Garbajosa , pidió a Xargay retrasar la publicación de esta entrevista, realizada el pasado 15 de julio, para no «desestabilizar» al grupo durante los Juegos de Tokio. Mondelo fue destituido ayer por la «no consecución de los objetivos deportivos» este verano.

Xargay anunció su retirada el pasado 15 de julio tras dos décadas de baloncesto. «Hoy quiero trasladaros, de una forma muy cercana y personal, pero sobre todo muy positiva y gratificante, mi decisión de poner punto y final a mi trayectoria como jugadora profesional de baloncesto», dijo entonces, al mismo tiempo que lanzó un aviso de lo que hoy se ha conocido: «El baloncesto me ha dado mucho, me ha llenado de vida. Pero no es oro todo lo que reluce. De puertas adentro el nivel de sacrificio y exigencia mental y físico es mayúsculo», contó.

La exjugadora internacional, de 30 años , cuenta en El País que la forma de actuar de Mondelo, diciéndole «constantemente que estaba fuera de peso», le causó «una revolución física y mental». No es la primera que alguien denuncia los métodos del exseleccionador, pues la jugadora Anna Cruz ya criticó en enero, cuando anunció su adiós de la selección, las maneras del entrenador: «Con 34 años, y mucho vivido ya, creo totalmente innecesario seguir tolerando actos que van contra mis principios y, antes de que todo lo vivido se vuelva amargo, prefiero separar nuestros caminos. Yo también tengo poder, el poder de decidir para quién trabajo y para quién no», dijo entonces en un comunicado.

En cuanto a la FEB, ha emitido un comunicado este domingo a raíz de la entrevista a Xargay en el que expresa su «apoyo incondicional a la ex jugadora». «Al mismo tiempo, la FEB muestra su firme condena ante los hechos que se relatan en dicha información, así como su rechazo a cualquier conducta abusiva dentro del mundo del deporte. Igualmente, la Federación quiere hacer constar que nunca tuvo conocimiento de un problema así dentro de sus equipos, ya que no lo hubiera consentido por ser contrario a los valores que promueve desde hace muchos años».

«Contactada por la FEB, Marta Xargay ha querido reiterar que 'la Federación Española de Baloncesto no estaba al tanto de lo que me pasaba y quiero agradecer el apoyo que me han brindado siempre, al igual que mis compañeras y el resto del cuerpo técnico de la Selección'». Finalmente, concluye asegurando que no se tuvo conocimiento de la situación, y que de haberlo tenido, «no habría mantenido a Lucas Mondelo en el cargo, aunque se estuviera a horas del comienzo de los Juegos Olímpicos».