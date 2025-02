La NBA se prepara para el gran tributo a Kobe Bryant

Las lágrimas brotaban de los ojos de Trae Young mientras el base de los Hawks sujetaba inerte el balón esperando que pasaran los segundos. Homenaje espontáneo a la memoria de Kobe Bryant que se repitió de una u otra forma en el resto de las canchas de la NBAque albergaron partidos el domingo por la noche y también en la madrugada de ayer. Cada cual trató de rendir tributo a Kobe a su manera, aunque muchos – como Marc Gasol – opinaran que lo más sensato habría sido suspender la jornada. No lo hizo la NBA, quizá superada por la magnitud de la tragedia, y eso hizo que los homenajes florecieran en todos los pabellones y también fuera de ellos.

Algunos jugadores, como Kyrie Irving, decidieron no salir a la cancha, demasiado afectados como para disputar un partido. Aotros hubo que consolarlos y la mayoría optaron por rendir su homenaje de la forma que lo hubiera hecho el propio Bryant, que era jugando al baloncesto. Él siempre pedía mirar hacia adelante y eso es lo que hicieron la mayoría, aunque visiblemente consternados. Como LeBron James , al que las cámaras pillaron envuelto en lágrimas nada más aterrizar el avión de los Lakers, que esta noche disputarán ante los Clippers su primer partido desde que se confirmó la tragedia del helicóptero.

El domingo, los aledaños del Staples Center , donde estaba prevista la gala de los Grammy, se convirtieron en un mausoleo improvisado alrededor del que miles de personas expresaron su gratitud al malogrado jugador. La figura de Kobe Bryant trasciende el mundo del baloncesto. Su «Mamba Mentality», la filosofía de vida del exjugador, impregnó a generaciones de deportistas y no deportistas . Porque su ética de trabajo podía extrapolarse a cualquier ámbito de la vida. Esfuerzo continuado para ser el mejor. «Lo más importante es intentar inspirar a las personas, para que ellos puedan ser grandes en aquello que sea que quieran hacer», rezaba una de sus frases de cabecera.

Además de las flores, los carteles y las velas, los aficionados que salieron a la calle para expresar su cariño a Bryant comenzaron a demandar gestos concretos que perpetúen el recuerdo de Bryant . Ideas lanzadas al aire, alguna de las cuales serán una realidad en los próximos días. Como su inclusión en el Salón de la Fama del baloncesto, donde ingresará oficialmente el próximo mes de abril según confirmó ayer Jerry Colangelo, uno de los responsables de elegir a los nuevos miembros. « Kobe será honrado como se merece» , confirmó Colangelo en «The Athletic» , donde desveló que será en el All Star cuando se haga oficial el ingreso del ex de los Lakers en el «Hall of Fame».

Tributo en el All Star

De hecho, la NBAestudia ya la forma de rendir tributo al jugador durante «All Star Weekend» que tendrá lugar en Chicago del 14 al 16 de febrero . Según fuentes de la liga americana, todo el fin de semana podría estar dedicado a Kobe, con camisetas conmemorativas y con guiños en cada uno de los concursos y, por supuesto, en el Partido de las Estrellas del domingo, donde el exjugador estuvo presente en 18 ocasiones. «Sería un tributo extraordinario para él y estoy seguro de que la NBA va a tenerle muy presente esos días en el United Center», reconoce José Manuel Calderón en conversación con ABC .

Como él, son muchas las voces que se alzan para hacer realidad ese homenaje y muchos otros. Quizá el de más calado sería el de cambiar el logo oficial de la liga, donde aparece desde su origen la figura de Jerry West. El exjugador de los Lakers en la década de los 60 y 70 fue, también, el que se encargó de liderar en su día la llegada de Bryant a la franquicia de Los Ángeles, donde el escolta hizo historia al ganar cinco anillos en dos décadas , dos de ellos junto al español Pau Gasol, uno de sus grandes amigos.

West, que se mostró devastado –«Es uno de los peores días de mi vida»–, no vería con malos ojos que su figura en el logo de la NBAfuera cambiada por la de Bryant, lo que perpetuaría el espíritu y la filosofía de la «Mamba»para las próximas generaciones.

Un legado eterno

Mientras llega o no esa decisión, alguna franquicia ya ha anunciado su particular tributo al «24» de los Lakers. « El legado de Kobe trasciende el baloncesto , y nuestra organización ha decidido que el número 24 nunca más será usado por un jugador de Dallas Mavericks. Nuestros corazones están con todas las vidas perdidas y las familias afectadas por esta terrible tragedia. Enviamos nuestros pensamientos y oraciones a Vanessa y a la familia, a los Lakers y a los seguidores de Kobe Bryant en todas partes», anunció ayer Mark Cuban, propietario de los Mavericks.

Su decisión podría ser seguida por el resto de las franquicias, que retirarían ese dorsal «24»con el nombre de Bryant como ya hicieron los Lakers tras la marcha del jugador en 2016. En aquella ocasión, también colgaron del techo del Staples Center el «8», el otro número con el que Bryant jugó a lo largo de su carrera. El único jugador que tiene dos números retirados, lo que explica en parte la grandeza del mito de Kobe.

Pase lo que pase, la figura del exjugador es ya parte de la historia del deporte y su filosofía impregna muchas parcelas vitales. Una leyenda que no se apaga, porque sigue viva en el día a día de muchas personas. Ese es sin duda el gran logro de Kobe Bryant , que durante años se obsesionó con ser el mejor jugador de baloncesto de la historia y que terminó por convertirse en mucho más. Ejemplo y liderazgo. Mentalidad con sello propio. Un mito que se recordará por siempre.

Los homenajes a Bryant Cambio del logo de la NBA con su figura : Muchos aficionados han reclamado a la liga que sustituya la silueta de Jerry West por la de Kobe en el icónico logo de la NBA Retirada del número «24» en todos los equipos de la NBA : Es un gesto que ya ha adoptado el equipo de Doncic –los Mavericks– y que podría extenderse en los próximos días al resto de franquicias Ingreso en el Salón de la Fama del baloncesto : Este es el homenaje más seguro, ya que Colangelo confirmó ayer a última hora que Bryant entrará a formar parte del «Hall of Fame»este mismo año y que se hará oficial en el All Star

