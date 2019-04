Gregg Popovich, legendario entrenador de los San Antonio Spurs, volvió enfrentarse abiertamente con los árbitros, y esta vez le costó una nueva expulsión, cuando apenas se llevaban disputados 63 segundos del partido que su equipo jugaba ante los Denver Nuggets.

Se trató de la sesión de trabajo más corta que ha tenido Popovich en su extensa y triunfal carrera profesional, pero además sufrió la segunda expulsión en los tres últimos partidos que los Spurs han disputado.

Aparentemente, Popovich, de 70 años, se molestó contra el árbitro Mark Ayotte, por una acción que no se marcó en contra del ala-pívot Paul Millsap, de los Nuggets, a un tiro a canasta del también ala-pívot LaMarcus Aldridge.

De inmediato, Popovich pidió tiempo muerto mientras se dirigía de manera airada a Ayotte, a quien no le gustó la manera, el tono y el contenido del mensaje que le dejó el entrenador de los Spurs y lo mandó de inmediato a los vestuarios.

El base canadiense Jamal Murray anotó dos de los tres tiros libres para dar a los Nuggets la ventaja parcial de 6-0, mientras el puesto de Popovich, en el banquillo, lo ocupó su entrenador asistente de confianza, el italiano Ettore Messina.

La expulsión de Popovich fue la segunda en la semana después que el pasado domingo también se tuvo que ir a los vestuarios en el tercer periodo del partido que los Spurs disputaron en su campo del AT&T Center de San Antonio ante los Kings de Sacramento y perdieron por 106-113.

Popovich es el primer entrenador que es expulsado en los dos primeros minutos de un partido desde que al fallecido Flip Saunders, cuando dirigía a los Wizards de Washington Wizards, los árbitros lo mandasen a los vestuarios con apenas un minuto y 46 segundos disputados del partido que su equipo jugó contra los Celtics de Boston, en 2012.

La jornada tampoco fue buena para los Spurs en el apartado deportivo porque al final perdieron por paliza de 113-85 ante los Nuggets, en lo que pudo ser un anticipo de la primera ronda de los playoffs dentro de la Conferencia Oeste.

Los Spurs bajaron al octavo puesto de la clasificación y de mantenerse en esa posición jugarán la primera ronda contra los Golden State Warriors, líderes, pero si sube de nuevo al séptimo puesto, que ahora ocupan los Oklahoma City Thunder, y los Nuggets se mantienen en el segundo, entonces el duelo está asegurado.

Al concluir el partido, en la rueda de prensa, cuando los periodistas le preguntaron a Popovich, qué había sucedido, se limitó a decir: «se lo tendrás que preguntar a los árbitros».

Poco después, Popovich se unió a la rueda de prensa que daba el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, y el intercambio entre ambos fue casi tan largo como la aparición de Popovich en el partido.

