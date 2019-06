La apoteósica celebración de los Toronto Raptors por la consecución de su primer título de la NBA se ha visto enturbiada por un incidente en el que han resultado heridos por arma de fuego dos personas.

Tras el desfile de los Raptors por las calles de la ciudad, el equipo de Marc Gasol y Serge Ibaka se ha desplazado a la plaza Nathan Philips, centro neurálgico de la celebración. Una vez allí, y ante una muchedumbre de dos millones de personas, se habría producido el suceso.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParadepic.twitter.com/HRoeTZ4val